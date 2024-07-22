Ботулизм и жестяные банки: чем опасны консервированные продукты
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Консервированные продукты являются неотъемлемой частью современной пищевой культуры. Про их пользу и вред для здоровья рассказала сайту «Страсти» нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.
Как отметила эксперт, консервы имеют свои преимущества. В частности, длительный срок хранения. Это может быть особенно важно в экстремальных ситуациях, когда доступ к свежим продуктам ограничен.
Кроме того, консервированные продукты не требуют дополнительной обработки или приготовления. Такая пища может быть хорошим решением в походах или путешествиях.
Процесс консервации применяется для различных видов продуктов, например, овощей, фруктов, бобовых, мяса, что позволяет разнообразить рацион и получить необходимые питательные вещества в течение всего года.
Возможный вред от консервированных продуктов
Как подчеркнула нутрициолог, важно тщательно выбирать консервы, читать состав, обращать внимание на внешний вид и материал банки, чтобы не причинить вред организму.
«Дело в том, что некоторые консервированные продукты могут содержать добавленные консерванты, сахар, соль и другие вредные добавки для улучшения вкуса, текстуры и увеличения срока годности. Высокое содержание этих веществ может негативно отражаться на здоровье, особенно если потреблять такую продукцию в больших количествах».
Жанна Тиханычева
Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе
Также в процессе консервации, а именно через этап нагревания, некоторые питательные вещества разрушаются, теряя свои полезные свойства.
Однако, это может иметь и обратный эффект, например, помидоры и кукуруза выделяют больше антиоксидантов при нагревании, принося пользу организму.
Многие консервированные продукты упаковываются в жестяные банки, которые могут содержать вредные вещества, выделяющиеся из упаковки в продукт, потенциально оказывая негативное воздействие на здоровье. Стоит отдавать предпочтение хранению продуктов в стекле.
Кроме того, качество ингредиентов в консервированных продуктах может быть ниже, чем в свежих. Например, некоторые фрукты и овощи могут быть собраны не в зрелом состоянии, что может повлиять на их питательную ценность и вкус.
Также есть вероятность подхватить опасное заболевание - ботулизм, которое вызвают токсины клостридии ботулизма. Эта бактерия может размножаться в условиях отсутствия кислорода, что часто наблюдается в консервированных продуктах, особенно в домашнем консервировании.
Симптомами могут быть слабость, паралич мышц, затрудненное глотание, двоение в глазах, нарушения речи и дыхания.
Признаки, по которым можно определить опасное изделие: вздутая крышка, помутнение в банке, пузырьки, пена и плесень.
Домашнее консервирование
При домашней консервирвации овощей и фруктов на зиму сохраняются многие полезные для организма минеральные вещества. Также такая пища богата клетчаткой.
«Рекомендую выбирать самый деликатный и полезный способ заготовок – ферментацию, которая не требует использования сахара, уксуса и термической обработки, а только четко выверенное количество соли и цельные специи (такие как лавровый лист, бутоны гвоздики, душистый перец). Например, квасить капусту и другие овощи».
Жанна Тиханычева
Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе
Как пояснила эксперт, консервация направлена на уничтожение любых микроорганизмов и предотвращение порчи продукта, а ферментация направлена на подавление вредных бактерий и рост полезных.