Ботулизм и жестяные банки: чем опасны консервированные продукты

Консервированные продукты являются неотъемлемой частью современной пищевой культуры. Про их пользу и вред для здоровья рассказала сайту «Страсти» нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.

Как отметила эксперт, консервы имеют свои преимущества. В частности, длительный срок хранения. Это может быть особенно важно в экстремальных ситуациях, когда доступ к свежим продуктам ограничен.

Кроме того, консервированные продукты не требуют дополнительной обработки или приготовления. Такая пища может быть хорошим решением в походах или путешествиях.

Процесс консервации применяется для различных видов продуктов, например, овощей, фруктов, бобовых, мяса, что позволяет разнообразить рацион и получить необходимые питательные вещества в течение всего года.

Возможный вред от консервированных продуктов

Как подчеркнула нутрициолог, важно тщательно выбирать консервы, читать состав, обращать внимание на внешний вид и материал банки, чтобы не причинить вред организму.