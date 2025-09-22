ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 22 сентября 2025, 03:00
3 мин.

Ботокс или филлеры: два способа изменения объема и формы губ

Косметолог Атагишиева объяснила, как ботокс изменяет объем и форму губ.
Ботокс или филлеры: два способа изменения объема и формы губ

© Freepik

В современной косметологии существует два способа изменения объема и формы губ. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, косметолог, хирург Алевтина Атагишиева рассказала сайту «Страсти», в чем разница между ботулинотерапией и филлерами.

Как пояснила эксперт, губы являются одним из ключевых маркеров возраста. Полные чувственные губы при сохранении анатомических пропорций — важный показатель молодости: нижняя губа должна быть больше верхней примерно на треть. Две основные методики изменения объема и формы губ — это ботулотоксин и филлеры. Наиболее гармоничная коррекция получается тогда, когда эти методики совмещают.

Принципиальная разница:

  • Филлеры гиалуроновой кислоты изменяют объем губ, делая их более наполненными и пухлыми;
  • Ботулотоксин, как правило, воздействует на высоту верхней губы: она становится выше, а высокие губы — маркер молодости.

«Главное показание к ботулинотерапии губ — привычка поджимать рот. Это заметно при разговоре: человек как бы «заедает» верхнюю губу. Такой гипертонус круговой мышцы рта не только уменьшает высоту губ, но и вызывает дискомфорт: зимой губы чаще обветриваются, поскольку из-за постоянного напряжения они контактируют со слюной и холодным воздухом»

Алевтина Атагишиева

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, косметолог, хирург

Процедура ботулинотерапии может проводиться как изолированно, так и в комбинации с филлерами гиалуроновой кислоты. При этом филлеры чаще используют для эстетических целей, а ботулотоксин — для анатомических (лечебных) показаний, в частности при гипертонусе круговой мышцы рта.

Для такой методики используется небольшое количество препарата — в среднем 3–4 единицы. Процедура требует высшего медицинского образования, поскольку при неправильном введении ботулотоксина возможны осложнения: дефекты речи, трудности с употреблением пищи (особенно жидкой, которая может вытекать изо рта).

Инъекции делают в красную кайму губ. Процедура занимает всего полторы минуты, не требует анестезии и не имеет периода реабилитации. Конечный результат оценивают через две недели — именно к этому времени ботулотоксин полностью фиксируется. Эстетический эффект — удлинение верхней губы.

Чем отличается ботокс от филлеров гиалуроновой кислоты

  • Филлеры позволяют изменить природную форму губ.
  • Ботулинотерапия помогает вернуть «молодой рот», то есть восстановить губы такими, какими они были до развития гипертонуса или в молодости.

Очень часто ботулотоксин назначают ортодонтическим пациентам — после снятия брекетов или при неправильном прикусе. Нередко на процедуру направляют стоматологи-ортодонты.

Главное преимущество — натуральный эффект.

  • Никогда не возникает «утиного рта», как иногда после филлеров.
  • Процедура безопасна: невозможно вызвать сосудистые осложнения.

«Хотя ботулинотерапия известна давно, сейчас в эстетической медицине она вновь набирает популярность благодаря тренду на естественность. Ведь главное — выглядеть хорошо, без явных следов косметологических вмешательств. Ботулинотерапия круговой мышцы рта — это прекрасный способ восстановить естественный объем губ, вернуть молодость и при этом сохранить естественность»

Алевтина Атагишиева

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, косметолог, хирург