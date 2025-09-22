Ботокс или филлеры: два способа изменения объема и формы губ

Процедура ботулинотерапии может проводиться как изолированно, так и в комбинации с филлерами гиалуроновой кислоты. При этом филлеры чаще используют для эстетических целей, а ботулотоксин — для анатомических (лечебных) показаний, в частности при гипертонусе круговой мышцы рта.

Для такой методики используется небольшое количество препарата — в среднем 3–4 единицы. Процедура требует высшего медицинского образования, поскольку при неправильном введении ботулотоксина возможны осложнения: дефекты речи, трудности с употреблением пищи (особенно жидкой, которая может вытекать изо рта).

Инъекции делают в красную кайму губ. Процедура занимает всего полторы минуты, не требует анестезии и не имеет периода реабилитации. Конечный результат оценивают через две недели — именно к этому времени ботулотоксин полностью фиксируется. Эстетический эффект — удлинение верхней губы.

Чем отличается ботокс от филлеров гиалуроновой кислоты

Филлеры позволяют изменить природную форму губ.

Ботулинотерапия помогает вернуть «молодой рот», то есть восстановить губы такими, какими они были до развития гипертонуса или в молодости.

Очень часто ботулотоксин назначают ортодонтическим пациентам — после снятия брекетов или при неправильном прикусе. Нередко на процедуру направляют стоматологи-ортодонты.

Главное преимущество — натуральный эффект.