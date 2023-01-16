Борьба за личные границы: как отстоять собственную правоту и не потерять родителей

В последнее время все чаще и чаще в разговоре с людьми и в социальных сетях можно наткнуться на словосочетание «личные границы». Люди, не особенно вникающие в терминологию, скажут, что речь идет об отстаивании собственных мнений и желаний, но что делать, если в погоне за личной правотой, отношения с близкими начинают трещать по швам? Ведь даже самый лучший и понимающий вас во всем друг может иначе видеть ситуацию, в которой вы оба оказались, что уж говорить о родителях, убежденных в том, что раз они «дольше живут, значит, лучше знают». Поговорили с доктором психологических наук международного уровня PhD Юлией Хадарцевой о том, как общаться с родными, если ваши взгляды не совпадают.

Первое – выслушайте мнение и, если его произносят в контексте беседы, выскажите свое. Ни в коем случае не используйте “Ты-понятия”. Мы не обвиняем, не настаиваем и не учим.

Второе – отнеситесь с уважением к чужим взглядам. И обязательно скажите, что вам ценно мнение родного человека. Здесь также нужно поработать со своим внутренним состоянием. Ведь если возникает спор и вас вынуждают соглашаться с чужой точкой зрения, важно не предавать себя и не подстраиваться, лишь бы избежать конфликта. Каждый раз прокручивайте в голове мысль, что в мире глобально не существует истины, и у каждого может быть свой взгляд на мир. Вы можете прямо так и сказать оппоненту: “Я ценю твой взгляд на вещи, но у меня он совершенно иной”. При этом не обязательно, что подобное несовпадение должно приводить к дискуссии. Каждый может оставаться при своем мнении, но пребывать в мире с другими.