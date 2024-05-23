Бондарчук с племянником и Костомаров с дочерью: как прошла премия МХТ в Москве
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В Москве состоялась вторая церемония вручения «Премии Художественного театра». На мероприятии чествовали лауреатов и номинантов, а также звездных гостей, пришедших поддержать молодые таланты. Среди них спортсмен Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной и дочерью, режиссер Федор Бондарчук с племянником Константином Крюковым, а также актер Сергей Бурунов и другие.
Премия МХТ еще совсем молодая и проводится только во второй раз, однако уже имеет вес. Художественный руководитель театра Константин Хабенский отметил в беседе с журналистами, что в прошлом году был допущен ряд ошибок, и в этот раз организаторы учли все недоработки и исправили их.
Новшеством второй церемонии стала номинация «Зачет», в которой были представлены студенты Школы-студии МХАТ. Победительницей в ней стала Алесия Некрасова, студентка 4 курса актерского факультета.
Награды в номинациях «Опера» и «Балет» забрали Елизавета Пахомова, артистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, и Ева Сергеенкова, ведущая солистка Большого театра.
Также были отмечены молодые дарования в области классической музыки, литературы и современной академической музыки - Федор Безносиков, Александра Шалашова и Павел Карманов.
Награду в особой номинации «Без комментариев» получил фигурист Роман Костомаров, который в 2023 году в результате болезни перенес несколько ампутаций, но не сдался и после восстановления смог снова выйти на лед.
«Надо поблагодарить всех вас, за вашу любовь, за вашу поддержку, я знаю, что много людей молилось, когда я пытался вырваться из лап смерти», – сказал Костомаров.
А призы за вклад в кинематограф и театр получили Рузиль Минекаев и Агриппина Стеклова.