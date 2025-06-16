«Большинство женщин даже не знают»: можно ли использовать гормоны для продления молодости и красоты
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Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) или правильнее говорить менопаузальная гормональная терапия (МГТ) широко используется во всем мире. Одна из ее функций - предотвращение развития заболеваний, которые может повлечь гормональная перестройка, таких как гипертоническая болезнь, остеопороз и т.д.
В медицине МГТ используется не для продления молодости и красоты, к сожалению, течение времени не могут остановить никакие препараты. С помощью терапии можно улучшить качество жизни в определенном возрасте и наслаждаться ей с минимальными ограничениями. Об этом сайту «Страсти» рассказала доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.
На западе МГТ широко распространена, но в России об этом говорят не так много и большое количество женщин даже не знают о том, что существует такая возможность. Также далеко не все доктора соглашаются назначать терапию, потому что просто не обладают достаточными знаниями в этом направлении.
Анна Марченко
доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог
О МГТ следует задуматься в возрасте 45-55 лет.
Симптомы, которые говорят о том, что уровень гормонов снижается:
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внезапное ощущение чувства жара в области головы и шеи,
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повышенная раздражительность, тревожность,
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истончение и сухость кожных покровов, появление морщин,
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замедление обмена веществ, набор лишнего веса и т.д.
Чтобы подтвердить снижение гормонального фона, необходимо сдать анализы на гормоны: ФСГ, ЛГ, эстрадиол. Также необходимо проверить гормоны щитовидной железы - Т3св, Т4св, гормоны гипофиза (пролактин, тиреотропный гормон) - при нарушении их выработки возможны похожие жалобы. Кроме того, необходимо сделать УЗИ органов малого таза.
Правильно подобранная МГТ является хорошей профилактикой преждевременного старения. Некоторые специалисты назначают только фитопрепараты, витаминные и минеральные комплексы. Безусловно, это неплохо для организма, но их действие кратковременно и борется с симптомами на непродолжительное время.
Анна Марченко
доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог
МГТ рекомендуется женщинам, у которых нет противопоказаний. Но здесь главное не опоздать. При назначении терапии после 60 лет она не будет эффективной.
Противопоказаниями к МГТ являются:
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онкологические заболевания,
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высокая предрасположенность к развитию рака молочной железы, тромбозам, тромбоэмболии,
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инфаркты и инсульты в анамнезе,
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острые хронические заболевания печени и другое.
Несмотря на все положительные стороны, у МГТ существуют определенные риски, например, риск развития тромбозов, острых и хронических заболеваний печени, а также немного увеличивается риск развития рака молочной железы. Без применения терапии он составляет 4%, а с ней 6%. Поэтому подбирать ее необходимо только вместе с врачом, после сбора всего анамнеза и тщательного обследования. Врач оценит риски и пользу от МГТ и сможет назначить оптимальный для конкретной пациентки вариант.
Есть множество крупных мировых исследований, на основании которых приняты определённые алгоритмы действий, чтобы минимизировать риски и получить максимальную пользу от МГТ. После назначения терапии доктор должен подробно рассказать женщине, на что обращать внимание и в каких ситуациях стоит к нему обратиться. Ни в коем случае нельзя принимать гормональные препараты самостоятельно или «по совету подруги», это может привести к тяжелым последствиям для здоровья.
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