«Большинство женщин даже не знают»: можно ли использовать гормоны для продления молодости и красоты

МГТ рекомендуется женщинам, у которых нет противопоказаний. Но здесь главное не опоздать. При назначении терапии после 60 лет она не будет эффективной.

Противопоказаниями к МГТ являются:

онкологические заболевания,

высокая предрасположенность к развитию рака молочной железы, тромбозам, тромбоэмболии,

инфаркты и инсульты в анамнезе,

острые хронические заболевания печени и другое.

Несмотря на все положительные стороны, у МГТ существуют определенные риски, например, риск развития тромбозов, острых и хронических заболеваний печени, а также немного увеличивается риск развития рака молочной железы. Без применения терапии он составляет 4%, а с ней 6%. Поэтому подбирать ее необходимо только вместе с врачом, после сбора всего анамнеза и тщательного обследования. Врач оценит риски и пользу от МГТ и сможет назначить оптимальный для конкретной пациентки вариант.

Есть множество крупных мировых исследований, на основании которых приняты определённые алгоритмы действий, чтобы минимизировать риски и получить максимальную пользу от МГТ. После назначения терапии доктор должен подробно рассказать женщине, на что обращать внимание и в каких ситуациях стоит к нему обратиться. Ни в коем случае нельзя принимать гормональные препараты самостоятельно или «по совету подруги», это может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

*Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом