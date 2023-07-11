Больше не тайна: 2 несложных правила, которые научат вас управлять судьбой

Первый тип судьбы — жесткий , с четким и выверенным сценарием. Он предусмотрен для молодых душ, которые только учатся и получают первоначальный опыт.

80% людей имеют средний каркас судьбы, по которому человек уже имеет свободу воли и точки опоры. Допустим, индивид рождается в богатой семье — и это его предопределенная судьба, благодаря которой он может стать богатым. Его дальнейший путь будет зависеть исключительно от тех решений и действий, которые он совершит в процессе жизни. Поэтому степень фатализма в этом каркасе судьбы снижена и составляет всего 20-30%, остальное — в свободной воле человека.

Третий тип судьбы — легкий каркас. Это такой уровень силы, когда человек сам принимает решения. Это самый сложный уровень жизни, так как у вас нет никакой опоры и судьба не подчиняет вас своей воле. Отметим, что данный каркас судьбы самый мощный: у него больше всего ресурсов, возможностей и энергии. Людей с такой судьбой всего 10% от всего населения.

Все остальные живут в фиксированных точках судьбы и ведут себя по сценарию. Однако нужно понимать: сценарий изменчив.

Как научиться управлять своей судьбой

По мнению эксперта, для этого есть два важных момента.