Больше не тайна: 2 несложных правила, которые научат вас управлять судьбой
Психолог Роберт Оксузян рассказал, как научиться управлять своей судьбой.
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Каждый человек хоть раз в жизни жаловался на свою судьбу, но при этом он не пытался повлиять на нее и что-то изменить. Действительно, в мышлении людей прочно закрепилась мысль о том, что наш путь давно предначертан. Психолог Роберт Оксузян убежден, что подобная трактовка судьбы является слишком узкой. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» эксперт назвал два несложных правила, которые научат вас управлять своим будущим.
В первую очередь, психолог отметил: судьба — это наши линии жизни, некое заданное направление, по которому мы неотступно движемся.
«Представьте, что вы вышли из точки А и идете в точку Б. Ваш путь будет складываться из множества моментов: с какой скоростью идете, кого встречаете, в какие ситуации попадаете. Также и с линиями судьбы. Это такой же путь из одной точки в другую с тысячами вариациями развития событий, которые могут с вами произойти», — высказался эксперт.
Роберт Оксузян
Психолог
Все зависит от того, как вы материально проявляетесь в своей судьбе. Как вы принимаете решения в моменте, какие действия совершаете — из этого и будет складываться ваша судьба. Условно говоря, вы ее создаете сами. Правда, не до конца.
Три варианта судьбы
«Если линии судьбы вы можете корректировать своими действиями или решениями, то кое-что все же заранее предопределено. У каждого человека есть свой каркас судьбы», — пояснил психолог.
Роберт Оксузян
Психолог
Первый тип судьбы — жесткий, с четким и выверенным сценарием. Он предусмотрен для молодых душ, которые только учатся и получают первоначальный опыт.
80% людей имеют средний каркас судьбы, по которому человек уже имеет свободу воли и точки опоры. Допустим, индивид рождается в богатой семье — и это его предопределенная судьба, благодаря которой он может стать богатым. Его дальнейший путь будет зависеть исключительно от тех решений и действий, которые он совершит в процессе жизни. Поэтому степень фатализма в этом каркасе судьбы снижена и составляет всего 20-30%, остальное — в свободной воле человека.
Третий тип судьбы — легкий каркас. Это такой уровень силы, когда человек сам принимает решения. Это самый сложный уровень жизни, так как у вас нет никакой опоры и судьба не подчиняет вас своей воле. Отметим, что данный каркас судьбы самый мощный: у него больше всего ресурсов, возможностей и энергии. Людей с такой судьбой всего 10% от всего населения.
Все остальные живут в фиксированных точках судьбы и ведут себя по сценарию. Однако нужно понимать: сценарий изменчив.
Как научиться управлять своей судьбой
По мнению эксперта, для этого есть два важных момента.
Первый момент: нужно начинать с управления своего намерения, потому что это — основная сила, которая двигает нас по жизни.
«Намерение начинается с управления своим вниманием. А где ваше внимание — там и энергия. Важно понимать, что 90% людей не контролируют его, оно у них не пробуждено. Чтобы управлять своей судьбой, нужно начинать работать с вниманием и тренировать его так же, как мы тренируем свое тело в спортзале», — высказался психолог.
Роберт Оксузян
Психолог
Второй момент: по судьбе вам даны точки опоры и линия жизни с многочисленными вероятностями событий.
«Тут важен контекст вашей реальности. Допустим, каждый день вы совершаете одни и те же действия. Соответственно, контекст вашей реальности неизменен. Чтобы его скорректировать в сторону нужного вам направления , меняйте свое месторасположение, действие, мысли. Например, начните делать то, что вы обычно не делаете. Так вы постепенно будете менять ход своих привычных действий и измените свое движение по судьбе», — резюмировал эксперт.
Роберт Оксузян
Психолог