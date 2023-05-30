Боли во время секса у мужчин: от чего возникают и как бороться
Врач-уролог Стародубцев перечислил причины возникновения боли у мужчин во время секса.
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Трудно найти мужчину, который бы не боялся развития сексуальной дисфункции или возникновения болей во время полового акта. Дискомфорт влияет на психологическое и физическое состояние, существенным образом ухудшает качество жизни и психологический климат в семье. Ситуация усугубляется тем, что многие люди стесняются обсуждать возникающие проблемы даже с врачом, предпочитая списывать все на возрастные изменения.
По словам врача-уролога клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никиты Стародубцева, все сексуальные расстройства подразделяются на нарушения психосексуального развития и сексуальные дисфункции. К ним относят:
1. расстройства интенсивности полового влечения;
2. расстройства сексуального возбуждения - эректильная дисфункция;
3. расстройства оргазма;
4. диспареунии (сексуальные болевые расстройства) - боль в половых органах при половом акте.
Причин возникновения болей во время полового акта может быть несколько. Так, они могут быть вызваны проблемами урологического, венерического или хирургического профиля.
У мужчин наиболее распространенными причинами боли во время полового акта служат воспалительные заболевания предстательной железы и мочеиспускательного канала. Как правило, боль возникает в момент эякуляции. Если же мужчина испытывает ее в момент эрекции, то это может быть вызвано воспалением или потерей эластичности крайней плоти.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Диспареуния (боль, возникающая во время секса) часто служит симптомом инфекционных заболеваний мочеполового тракта, например, урогенитального хламидиоза. Одновременно могут наблюдаться выделения из уретры, болезненное мочеиспускание и симптомы эпидидимита или простатита. Фиброзные бляшки в белочной оболочке и кавернозной ткани члена при болезни Пейрони становятся причиной деформации органа во время эрекции, что сопровождается болезненными ощущениями при половом акте.
Помимо органической природы у диспареунии есть и психогенные причины: неправильное сексуальное воспитание, психоэмоциональные травмы, задержка психосексуального развития, неблагоприятное начало половой жизни.
«Чаще всего сексуальные дисфункции интерпретируются урологами как проявление хронического простатита, уретрита, везикулита. При этом мужчина может испытывать такие симптомы как нарушение мочеиспускания, увеличение паховых лимфоузлов, нетипичные выделения», - прокомментировал врач-уролог.
Также эксперт Стародубцев отметил, что не стоит забывать и о венерических заболеваниях, которые также вызывают дискомфорт при или после полового акта. Генитальный герпес, сифилис, вирус папилломы, микоплазмоз. Первые стадии инфекционной патологии часто проходят без ярких симптомов. Боль во время полового акта у мужчин может стать первым и на долгое время единственным тревожным сигналом, который не стоит игнорировать.
Если вы заметили отечность полового члена, покраснения крайней плоти, зуд и мелкие высыпания, боли или жжения при мочеиспускании - это повод записаться к врачу-урологу. Не стоит заниматься самолечением. Самостоятельная терапия только усугубит состояние и может закончиться распространением воспалительного процесса на все органы малого таза.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Своевременная диагностика и лечение помогут выявить и справиться с заболеванием. И чем раньше пациент начнет принимать меры, тем меньше физических и психологических осложнений его ждет.