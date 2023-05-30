Боли во время секса у мужчин: от чего возникают и как бороться

Диспареуния (боль, возникающая во время секса) часто служит симптомом инфекционных заболеваний мочеполового тракта , например, урогенитального хламидиоза. Одновременно могут наблюдаться выделения из уретры, болезненное мочеиспускание и симптомы эпидидимита или простатита. Фиброзные бляшки в белочной оболочке и кавернозной ткани члена при болезни Пейрони становятся причиной деформации органа во время эрекции, что сопровождается болезненными ощущениями при половом акте.

Помимо органической природы у диспареунии есть и психогенные причины : неправильное сексуальное воспитание, психоэмоциональные травмы, задержка психосексуального развития, неблагоприятное начало половой жизни.

«Чаще всего сексуальные дисфункции интерпретируются урологами как проявление хронического простатита, уретрита, везикулита. При этом мужчина может испытывать такие симптомы как нарушение мочеиспускания, увеличение паховых лимфоузлов, нетипичные выделения», - прокомментировал врач-уролог.