Боли в спине и психические расстройства: почему шарообразная грудь является проблемой
Пластический хирург Гогиберидзе рассказал, чем может быть опасна шарообразная грудь.
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Сферическая, также известная как шаровидная — это аномально круглая, сильно выпуклая форма молочных желез. Проблема может быть вызвана генетикой, гормональным дисбалансом, неправильным питанием, физической пассивностью, а также старением. Женщины с таким бюстом часто испытывают серьезные проблемы со здоровьем. И важно их понимать, чтобы можно было решить их нужным образом.
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе поделился с изданием «Страсти», что есть ряд отрицательных воздействий шарообразной груди на состояние женщины.
1. Физическое воздействие. Как правило, обладательницы подобного бюста страдают из-за боли в спине, а также некрасивой осанки.
Дополнительный вес груди может вызвать нагрузку на мышцы спины. От этого появляются хронические боли. Неправильная осанка возникает из-за неестественно высокого количества веса в одной области тела.
Отари Гогиберидзе
Пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»
2. Проблемы с психическим здоровьем. Низкая самооценка часто наблюдается из-за чувства неловкости за свой внешний вид, невозможности найти одежду, которая сидит правильно. Кроме того, появляется психическое расстройство - телесная дисморфия, характеризующееся чрезмерным беспокойством по поводу незначительной, несуществующей физической аномалии.
«Такие люди часто проводят длительное время перед зеркалом, используют одежду, косметику, чтобы скрыть «дефект», прибегают к повторным пластическим операциям, диетам в попытке исправить ситуацию. Дисморфия вызывает нездоровую одержимость образом своего тела, часто приводит к сильной тревоге, депрессии», - объяснил специалист.
Причины образования шарообразной груди
Многие женщины от природы имеют шарообразную грудь. Одной из наиболее распространенных причин является генетика. Некоторые девушки могут просто родиться с полной грудью. Но также существуют и другие факторы:
1. Гормональный дисбаланс. Гормоны влияют на развитие нашего тела, поэтому любые изменения их уровня могут привести к трансформациям, таким как шарообразная грудь. Если в организме повышен уровень эстрогена или прогестерона, грудь может стать более округлой. Эти гормоны способствуют отложению жира в груди.
2. Увеличение или уменьшение веса. Когда женщина набирает лишние килограммы, это может привести к тому, что ткань груди становится полной, форма — округлой. Жир накапливается вокруг сосков. Если теряется вес слишком быстро, резко, ткань груди может стать менее полной и округленной. Жир уходит из этой части тела.
3. Процесс старения. С возрастом кожа теряет свою эластичность, из-за чего грудь может выглядеть более округлой, чем в молодости.
4. Некоторые заболевания. Фиброкистоз молочных желез может стать причиной превращения груди в шары. В ней образуются заполненные жидкостью кисты, из-за чего она кажется больше, круглее. Это заболевание поражает женский организм в пременопаузе. Успешно лечится медикаментами.
Решения для уменьшения симптомов
Наиболее эффективным решением для коррекции шарообразной груди эксперт назвал редукционную маммопластику - операцию по уменьшению молочных желез.
В процессе процедуры пластический хирург не только скорректирует размер, но и форму, а по желанию пациентки операцию можно сделать в комплексе с коррекцией сосков, что усилит послеоперационный эффект.
Отари Гогиберидзе
Пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»
Женская грудь - это не только предмет сексуальной привлекательности, но и прежде всего вопрос здоровья и комфорта, поэтому если шарообразная грудь доставляет дискомфорт или болезненные ощущения, то лучше решать проблему радикально и записаться на консультацию к квалифицированному пластическому хирургу, который поможет определить эффективные действия по изменению формы и размера.