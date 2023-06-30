Боли в спине и психические расстройства: почему шарообразная грудь является проблемой

2. Проблемы с психическим здоровьем. Низкая самооценка часто наблюдается из-за чувства неловкости за свой внешний вид, невозможности найти одежду, которая сидит правильно. Кроме того, появляется психическое расстройство - телесная дисморфия, характеризующееся чрезмерным беспокойством по поводу незначительной, несуществующей физической аномалии.

«Такие люди часто проводят длительное время перед зеркалом, используют одежду, косметику, чтобы скрыть «дефект», прибегают к повторным пластическим операциям, диетам в попытке исправить ситуацию. Дисморфия вызывает нездоровую одержимость образом своего тела, часто приводит к сильной тревоге, депрессии», - объяснил специалист.

Причины образования шарообразной груди

Многие женщины от природы имеют шарообразную грудь. Одной из наиболее распространенных причин является генетика . Некоторые девушки могут просто родиться с полной грудью. Но также существуют и другие факторы:

1. Гормональный дисбаланс. Гормоны влияют на развитие нашего тела, поэтому любые изменения их уровня могут привести к трансформациям, таким как шарообразная грудь. Если в организме повышен уровень эстрогена или прогестерона, грудь может стать более округлой. Эти гормоны способствуют отложению жира в груди.

2. Увеличение или уменьшение веса. Когда женщина набирает лишние килограммы, это может привести к тому, что ткань груди становится полной, форма — округлой. Жир накапливается вокруг сосков. Если теряется вес слишком быстро, резко, ткань груди может стать менее полной и округленной. Жир уходит из этой части тела.

3. Процесс старения. С возрастом кожа теряет свою эластичность, из-за чего грудь может выглядеть более округлой, чем в молодости.

4. Некоторые заболевания. Фиброкистоз молочных желез может стать причиной превращения груди в шары. В ней образуются заполненные жидкостью кисты, из-за чего она кажется больше, круглее. Это заболевание поражает женский организм в пременопаузе. Успешно лечится медикаментами.

Решения для уменьшения симптомов

Наиболее эффективным решением для коррекции шарообразной груди эксперт назвал редукционную маммопластику - операцию по уменьшению молочных желез.