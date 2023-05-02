Без паники: 5 сервисов для знакомств вместо Tinder

Сервис для онлайн-знакомств Tinder перестанет работать в России уже в конце июня. Несмотря на то, что Tinder по числу пользователей на отечественном рынке занимал лидирующее первое место, это далеко не единственный на сегодня ресурс, с помощью которого можно найти любовь всей своей жизни или сходить на пару десятков свиданий, если хочется легкого общения без обязательств. Специально для читателей портала «Страсти» составили ТОП-5 сервисов для знакомств, работающих в России.

1. Мамба

Россияне, желающие найти себе пару, могут создать личный аккаунт на сайте, либо же скачать приложение. По словам разработчиков, ежедневно на платформе регистрируются 30 тысяч человек, а знакомятся около трех миллионов.

«Здесь все, как в жизни, решает случай. На Мамбе можно найти любовь с первого взгляда, закрутить мимолетный роман или влюбиться на всю жизнь, все зависит от того, что вы ищете», - заявляют разработчики.

Для тех, кому не хватает бесплатных опций (надо сказать, у сервиса широкий бесплатный функционал), есть возможность воспользоваться платными услугами: так профиль станет более заметным. Также Мамба позволяет скрывать свой аккаунт, чтобы его могли просматривать только избранные пользователи.

2. LinkYou

Самый «серьезный» сайт знакомств, доступный в России, но относительно молодой – был запущен только в 2016 году. Данная платформа предназначена для поиска партнера по профессии и общим интересам. Пользователи могут указывать в своем профиле не только сферу деятельности, но и прикреплять портфолио. Кроме того, здесь можно обзавестись деловыми контактами.

«Интеллектуальный подбор собеседника на основании многих факторов (упор делается на совпадение уровня интеллектуального развития, чтобы общение приносило радость)», - отмечают разработчики преимущество данного сайта.

Кстати, еще одним плюсом является отсутствие ботов из-за строгой модерации и контроля личностей. После регистрации пользователю необходимо внести единоразовый членский взнос (в прошлом году он составлял 490 рублей).

Мобильное приложение для Android/iOs не предусмотрено, но можно воспользоваться мобильной версией сайта по той же ссылке — linkyou.ru. Также среди достоинств сервиса отмечают наличие встроенного бесплатного мессенджера.

3. Pure

Белорусско-российское приложение Pure, пожалуй, самое бесстыдное пространство для знакомства. Разработчики говорят, что пользователям можно забыть о привычных ритуалах знакомства.

«Представь Диснейленд для взрослых, где ты выбираешь свой аттракцион и с адреналином несешься ввысь или же наоборот падаешь в бездну за острыми впечатлениями», - описывают они приложение.

Pure – это приложение для анонимных знакомств, для секстинга и вирта. При взаимной симпатии создается чат, который самоуничтожается по истечении 24 часов, но общение можно продлить, если пожелает партнер. В чатах есть возможность отправлять аудиосообщения и самоуничтожающиеся фото, которые сгорают после просмотра. Функция скриншота полностью заблокирована, поскольку разработчики уделяют особое внимание безопасности и конфиденциальности в общении. Живые свидания, естественно, также возможны – зависит от желания и целей пользователей.

Кстати, Pure для мужчин платный: 500 рублей на неделю, 1000 рублей на месяц и 3500 на год. Девушкам за регистрацию платить не нужно.

4. Fitil

Данное приложение предназначено для поиска серьезных отношений. Чтобы зарегистрироваться, необходимо пройти тест на определение типа личности.

«Тест основан на многолетних исследованиях в области психодиагностики. Вы сможете получить свой полный психологический портрет и узнать степень вашей совместимости с другими участниками сообщества», - поясняют разработчики.

Узнав, с кем из пользователей у вас наибольшая совместимость, можно отправить ему приглашение на мероприятие, поскольку знакомства с пользователями приложений происходят не по переписке, а вживую на событиях, которые организовывает сообщество Fitil. При этом общаться с людьми, с которыми у вас случился мэтч можно, но только по платной подписке.

«Все мероприятия сообщества Fitil рассчитаны только на не состоящих в браке людей», - отмечают разработчики.

5. VK Знакомства

Сервис «VK Знакомства» позволяет искать друзей и пару по возрасту, расстоянию, интересам и схожим музыкальным вкусам. Выразить симпатию можно анонимно, а вот узнать личность человека, признавшегося в симпатии, можно выразив симпатию в ответ, либо же купив подписку. Можно приобрести на месяц за 599 рублей или «пожизненную» за 5990 рублей.

По словам разработчиков, проект доступен исключительно тем пользователям, которые заходят в соцсеть через фирменное мобильное приложение – искать в нем «VK Знакомства» необходимо в разделе «Сервисы». «VK Знакомства» работает по принципу уходящего из российского рынка Tinder – вправо нужно «свайпать» тех, кто понравился, влево – тех, кто не заинтересовал.