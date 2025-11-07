Банк взыскал с писательницы Людмилы Улицкой* долг в размере 72 тысяч рублей

Банк взыскал с писательницы Людмилы Улицкой* (признана иноагентом на территории РФ) долг в размере 72 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Арбитражный суд постановил взыскать с Людмилы Улицкой* в пользу банка 72 тысячи рублей. Известно, что писательница задолжала эту сумму за обслуживание банковского счета за период с 28 декабря 2024 года по 8 сентября 2025 года.

Кроме того, с ИП Улицкой* взыскали 8 тысяч рублей за уплату госпошлины. Решение Арбитражный суд вынес 31 октября.

Напомним, Людмила Улицкая* уехала из России в феврале 2022 года. Сейчас писательница вместе с мужем живет в Германии.

Ранее мы писали о том, что Людмилу Улицкую* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за нарушений порядка деятельности иностранного агента.

*признана иноагентом на территории РФ.