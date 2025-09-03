«Авторы не ставили на нее как на хит»: в чем феномен популярности песни Шуфутинского «Третье сентября»

Ежегодно трек Михаила Шуфутинского «Третье сентября» становится трендом в Сети. Композиция является одной из самых узнаваемых в репертуаре артиста. Однако, как выяснилось, авторы песни не ставили на нее как на хит и не верили в ее успех у публики. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Павел Рудченко.

«Авторы не ставили на нее изначально как на хит, не верили, что она будет жить», — высказался продюсер.

Павел отметил, что на популярность трека повлияли узнаваемая мелодия, понятный для слушателя смысл и исполнение Михаила. Все это, по мнению продюсера, повлияло на то, что композиция стала трендом в Сети.

На сегодняшний день многие звезды нулевых перезапустили карьеры благодаря востребованности у молодежи. Например, Надежда Кадышева собирает залы с завирусившимся треком «Веночек». Однако, по мнению продюсера, Шуфутинский не сможет достичь успеха как у Кадышевой. Песня «Третье сентября» уже достигла пика своей популярности.

«Смысл хита понятен, запоминающаяся мелодия и, соответственно, исполнение Шуфутинского — то, что сложно представить в интерпретации другого артиста. Сложились три фактора, и это является историческим аспектом, что несет ее в массы. Плюс, опять же, мемность песни. Я не думаю, что у Шуфутинского повторится история Кадышевой. Мне кажется, что это его пик», — резюмировал Рудченко.