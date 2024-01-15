Автор маски из навоза стилист Данилов прокомментировал скандал с Даной Борисовой

Звездный стилист Александр Данилов завил, что не уладил разногласия с телеведущей Даной Борисовой. Он по-прежнему не забрал написанное на нее заявление. Подробности он раскрыл в интервью порталу «Страсти».

В конце 2023 года имя стилиста Данилова засветилось в скандальной светской хронике. Дело в том, что его бывшая клиентка Борисова обвинила его в том, что он испортил ей волосы, и назвала «шарлатаном». После этого парикмахер обратился в полицию и сообщил, что все, сказанное Даной, - клевета.

В беседе со «Страстями» Александр признался, что до сих пор не отпустил ситуацию и просто так ее оставлять не собирается. Заявление по-прежнему у правоохранителей. По его словам, телеведущая ходила к разным стилистам «по бартеру», и именно один из них сжег ей локоны, а вовсе не он.

«С Даной Борисовой, учитывая, что у нее кукуха съехала, мы особо-то и не дружили. Прошел какой-то интервал после последней покраски, и она записала мне голосовое: «Саша, я вот тебя не тревожила, но ты знаешь, у меня отвалились из-за тебя волосы». Я говорю: «Ты что несешь? Ты в трех креслах побывала. Я ж тебе сказал, не ходи ни по какому бартеру, зачем ты пошла?» В общем у нас завязался разговор, я ни в коем случае не грубил. Просто сказал, что не надо было никуда ходить, что ты же знаешь, как я с заботой и трепетом к волосам, особенно к блондинкам, что я ни в коем случае не порчу, а делаю все аккуратно, почему, наверное, многие остаются со мной», - поделился Данилов.

По его словам, после этого Дана вновь пропала, а объявилась уже с угрозами. Она писала стилисту, что его убьют и переломают ему руки и ноги. А затем решила еще и «хайпануть» на том, что Александр выпустил новую маску из навоза.

«Мы придумали знаменитую маску из козьего навоза, где много полезных веществ. Почему она разлетелась по всей России? Она не только здесь, она даже до Казахстана дошла. Кто-то стал копировать, кто-то стал придумывать из козьего волокна делать наращивание волос, потому что этот тренд залетел. До сих пор о нем говорят, о нем говорили все блогеры, салоны, парикмахеры. Некоторые сомневались, что это помогает, но нет. Есть специалисты-трихологи, с которыми мы проверяли волосы до козьего навоза и после. И то, что показывал аппарат, всех повергало в шок. Волосы наполнены, и даже кожа головы, хотя мы на нее не наносили, всегда отступая 20 см, прочищалась. И Дана Борисова решила хайпануть на этом, написала, стала бегать по шарашкиным конторам, давать интервью о том, что я испортил волосы, нанес навоз. После этого мы решили с пиарщицами написать заявление в полицию. Мы его не забрали», - рассказал стилист.

Полное интервью с Александром Даниловым о волосах звезд и профессии стилиста читайте на сайте «Страсти».