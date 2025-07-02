«Аудитория верна ему десятки лет»: продюсер оценил шансы на успех мюзикла по песням Розенбаума

Совсем скоро в Москве состоится премьера мюзикла «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума. Известно, что в постановке задействовано более 800 драматических актеров, а главную роль исполнит заслуженный артист России Александр Яцко. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко усомнился в успехе мюзикла. Эксперт отметил, что данный жанр еще не прижился в России.

«Только в редких, единичных случаях мюзикл может собирать зрителей в самом начале, потом идет угасание. В данном случае, думаю, будет то же самое. Наши люди по своей ментальности не принимают этот жанр. У нас в ходу другие варианты выступлений артистов», — высказался продюсер.

Ради презентации мюзикла Розенбаум принял участие в пресс-конференции впервые за 50 лет. Рудченко подтвердил, что сейчас артист редко появляется на публике. При этом он остается востребованным исполнителем с высоким гонораром. По словам продюсера, у Александра есть своя аудитория, предпочитающая песни с глубоким смыслом.

«Розенбаум действительно стал реже появляться в медийном пространстве, видимо, что-то он переосмысливает. Не пестрит сейчас. Но нельзя недооценивать его уровень, Александр — топовый артист как по гонорарам, так и по значимости в русской культуре. Он пишет песни с глубоким смыслом, аудитория верна ему десятки лет, и это взрослая, соображающая аудитория. Для нее Розенбаум и работает», — резюмировал Рудченко.