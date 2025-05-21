Артистка Анастасия Макеева рассказала о выступлениях в военных госпиталях

Артистка Анастасия Малькова-Макеева рассказала о выступлениях в военных госпиталях. Анастасия поделилась воспоминаниями в беседе с сайтом «Страсти».

Малькова-Макеева входит в число артистов, которые оказывают гуманитарную помощь, выступают в зоне СВО и военных госпиталях. По словам актрисы, когда она в первый раз оказалась в госпитале, то не смогла сдержать слез: зайдя в палату, Анастасия увидела мужчину, потерявшего ноги и одну руку. Макеева признается, что не могла подобрать слов для бойца, который, в свою очередь, принялся ее утешать.

«Захожу в палату, и, вот честно, сердце сжимается. Я должна поддержать, сказать, что все будет хорошо, а там – голова, тело и одна рука. Ног нет, и руки нет. И я смотрю и думаю: «Господи, что же я ему сейчас скажу? Что все будет хорошо?». Парень – фактически мой ровесник. И я на него смотрю, захлебываюсь от своих слез, пытаюсь что-то сказать. И он говорит: «Ну, сестренка, успокойся, что ты так расплакалась? Знаешь, я такой счастливый. Я там на мине подорвался. И все подумали, что я погиб. И родители, и вся моя семья попрощались уже со мной. А меня бабушка через день нашла, и им всем сообщили, что я живой. Я живой! А ведь у меня жена и четверо детей. Знаешь, как все четверо обрадовались, что папка жив»», — поделилась артистка.

От услышанного Анастасия расплакалась еще сильнее: ее восхитила сила духа русских мужчин. В этот момент она поняла, что еще никогда не была так близка и едина с народом.

«Тут я еще больше расплакалась и подумала: «Господи, вот это мужики у нас! Это просто фантастика». И я влюбилась в них невероятно сильно, раз и навсегда. Я обожаю свой народ! Очень! Потому что я никогда не была так близка к нему», — резюмировала Малькова-Макеева.