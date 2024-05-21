Артемий Лебедев оценил товары участников Московской недели интерьера и дизайна. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

Российский дизайнер Артемий Лебедев посетил IV Московскую неделю интерьера и дизайна. Он отметил высокое разнообразие продукции, несколько раз обошел экспозицию и поделился своими находками. Самыми интересными стендами для дизайнера, являющегося многодетным отцом, стали экспозиции производителей детской мебели.

«Огромное количество идей, огромное количество стендов. И хочется все пройти несколько раз, потому что за один присест — это невозможно. Для себя я нашел много интересных решений для детских, потому что это самая сложная мебель на свете. Детям трудно понравиться. И когда покупаешь им что-нибудь детское, оно им, возможно, вообще не нужно. Поэтому это такая тема, требующая отдельного философского подхода. Здесь есть несколько вещей, которые, как мне кажется, детям понравятся. Для себя также нашел несколько интересных стендов, где буду выбирать декор домой», — рассказал Артемий Лебедев

В интервью пресс-службе дизайнер поделился советами для начинающих коллег по цеху. По словам Лебедева, важно уделять внимание личному бренду и продолжать усердно работать над новыми проектами.

«Мой совет всем дизайнерам очень простой — прокачивайте личный бренд. Потому что в нашей стране конь не валялся, поляна абсолютно пустая, а имен много. Но только их никто не знает. Поэтому нужно вот эти два параметра встретить друг с другом и наступит счастье. Нужно не стесняться своим именем называть работы, не останавливаться и работать», — поделился Артемий Лебедев

Московская Неделя интерьера и дизайна проводится в четвертый раз. В этом году в Манеже собрались 985 производителей мебели и декора. Гостей выставки ждут мастер-классы, лекции от мировых профессионалов, экскурсии по выставке в сопровождение известных дизайнеров, выступления приглашенных звезд и много другое.