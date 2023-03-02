Ароматерапевт Шульга: как с помощью аромата покорить мужчину, получить повышение и похудеть

В преддверии праздника 8 марта спрос на парфюмерную продукцию среди представительниц прекрасной половины человечества возрастает в несколько раз. Многие даже не задумываются, что правильно подобранный аромат может влиять на эмоциональное и психологическое состояние, а также притягивать взгляды со стороны и вызвать целую вереницу воспоминаний. Сертифицированный ароматерапевт, основатель компании эфирных масел в России Наталья Шульга рассказала сайту-изданию «Страсти», с помощью каких ароматов можно привлечь успех в различные сферы жизни.

Сила ароматов. Что поможет стать более привлекательной?

Далеко не миф, что знание ароматов и психологии человека помогает устроить личную жизнь. Для того чтобы женщине стать более уверенной в себе и цеплять взгляды со стороны, отлично подойдут чистые эфирные масла – афродизиаки. Сочетая между собой ароматы ветивера, пачули, сандала, розы, магнолии можно добиться головокружительного успеха у противоположного пола. Данные афродизиаки запускают либидо буквально за несколько минут. Например, ветивер придает сдержанности и сексуальности, а сандал — чувственности и вдохновения. Благодаря сочетанию ароматов можно не только покорить мужчину, но и влиять на личное гормональное состояние.

Эти ноты содержатся и в огромной линии парфюмов, например Christian Dior, Chanel, Dolce and Gabbana и других.

Вверх по карьерной лестнице: чем пахнут успешные люди?