Ароматерапевт Шульга: как с помощью аромата покорить мужчину, получить повышение и похудеть
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В преддверии праздника 8 марта спрос на парфюмерную продукцию среди представительниц прекрасной половины человечества возрастает в несколько раз. Многие даже не задумываются, что правильно подобранный аромат может влиять на эмоциональное и психологическое состояние, а также притягивать взгляды со стороны и вызвать целую вереницу воспоминаний. Сертифицированный ароматерапевт, основатель компании эфирных масел в России Наталья Шульга рассказала сайту-изданию «Страсти», с помощью каких ароматов можно привлечь успех в различные сферы жизни.
Сила ароматов. Что поможет стать более привлекательной?
Далеко не миф, что знание ароматов и психологии человека помогает устроить личную жизнь. Для того чтобы женщине стать более уверенной в себе и цеплять взгляды со стороны, отлично подойдут чистые эфирные масла – афродизиаки. Сочетая между собой ароматы ветивера, пачули, сандала, розы, магнолии можно добиться головокружительного успеха у противоположного пола. Данные афродизиаки запускают либидо буквально за несколько минут. Например, ветивер придает сдержанности и сексуальности, а сандал — чувственности и вдохновения. Благодаря сочетанию ароматов можно не только покорить мужчину, но и влиять на личное гормональное состояние.
Эти ноты содержатся и в огромной линии парфюмов, например Christian Dior, Chanel, Dolce and Gabbana и других.
Вверх по карьерной лестнице: чем пахнут успешные люди?
Важно понимать, что ароматы должны отвечать определенным требованиям, благодаря чему не станут вызывать недовольства и раздражения у окружающих. Для повышения производительности труда и развития лидерских качеств подойдут ароматы бергамота, розы, нероли, лаванды, магнолии, жасмина и сандала. Лучше всего использовать эфирные масла, но если выбирать из парфюмов, то они встречаются у Tom Ford, Naso di Raza и Van Cleef & Arpels.
Для того чтобы избавиться от стресса на работе и перейти в состояние расслабления, можно капнуть одну каплю эфирного масла на ладонь, растереть, сложить руки домиком и просто вдыхать. Эфирные масла воздействуют на гипоталамус – орган внутренней секреции, он управляет всей эндокринной системой. Например, от лаванды (релаксанта) снижается кортизол.
Наталья Шульга
Сертифицированный ароматерапевт, основатель компании эфирных масел в России
Похудеть благодаря запахам. Правда или миф?
Запахи влияют не только на наше настроение, но и физическое состояние. Хорошо справляются с подавлением аппетита пряная группа: реган, мята, имбирь, куркума, а также липолитики: грейпфрут, апельсин и мандарин.
Например, чтобы понизить ощущение голода, стоит нанести несколько капель масла мяты на запястье и вдыхать его. Достичь цели, можно вдыхая и аромат масла грейпфрута в течение 5 минут перед трапезой, заключила Наталья Шульга.