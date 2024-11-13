Антинаучно: врач объяснил, почему «лотосовые роды» угрожают здоровью малыша
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В последнее время набирают популярность так называемые «лотосовые роды» — практика, при которой пуповина не отсекается непосредственно после появления ребёнка на свет, а остаётся прикрепленной к последу до тех пор, пока не отпадёт естественным образом. Обычно это занимает от трёх до десяти дней. В России за неполный 2024 год спрос на такие роды вырос на 30% — в частных клиниках эта услуга обойдется в среднем в 200 тыс. рублей. Но многие врачи считают, что подобная практика угрожает здоровью новорожденного. Об этом порталу «Страсти» рассказал врач акушер-гинеколог, главный врач Московской Академической Клиники ЭКО Артур Ли.
«Лотосовые роды» придумали на Бали в середины 1990-х. Местная акушерка Клэр Лотос Дей, в честь которой назвали практику, пропагандировала «мягкие» роды с минимальным вмешательством в естественный процесс, назвав плаценту «забытой чакрой», которой не хватает новорождённому в первые дни жизни.
Лотос Дей и ее последователи уверены, что послед (эмбриональный орган внутриутробного развития, образованный из плаценты, плодных оболочек и пуповины — прим. «Страсти»), который отпадает через полчаса после родов, нужно носить в корзинке вместе с пуповиной. Якобы из этого «мешочка» ребёнок получает космическую энергию, стволовые клетки и питательные вещества.
«Эта теория антинаучна, — говорит Артур Ли. — Существует лишь одно рациональное объяснение в пользу „лотосовых родов“, и то оно „притянуто за уши“ — во влажном азиатском климате от сырости даже в небольшой ранке быстро развивается инфекция, поэтому риск сепсиса довольно высок. Однако медики поддерживают стерильность в родильных блоках, обрабатывают малейшие царапины, поэтому оставлять плаценту нецелесообразно».
Гинеколог добавил, что пуповину можно перерезать через несколько минут, когда закончится ток крови. Вместе с ней организм действительно получает полезные микроэлементы, а после она уже не выполняет никаких функций.
Врач привел в пример животных, у которых роды проходят естественным путем. Даже они перегрызают детенышам пуповину.
«У человека после рождения тем более нет необходимости в плаценте, он сразу начинает дышать лёгкими. Более того, она начинает разлагаться, а из-за размножения бактерий становится потенциальным источником инфекции, вызывая гнойное воспаление. Его симптомы — это отказ от молока, высокая температура и раздражительность. То есть агрессию на самом деле чаще вызывают именно „лотосовые роды“, а не традиционные», — заключил Артур Ли.