Антинаучно: врач объяснил, почему «лотосовые роды» угрожают здоровью малыша

Гинеколог добавил, что пуповину можно перерезать через несколько минут, когда закончится ток крови. Вместе с ней организм действительно получает полезные микроэлементы, а после она уже не выполняет никаких функций.

Врач привел в пример животных, у которых роды проходят естественным путем. Даже они перегрызают детенышам пуповину.