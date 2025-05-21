Анастасия Макеева призвала артистов быть тактичнее в соцсетях во время СВО

Анастасия Малькова-Макеева призвала артистов быть тактичнее в соцсетях во время СВО. Актриса и певица обратилась к коллегам в беседе с сайтом «Страсти».

Анастасия Малькова-Макеева входит в число артистов, которые ездят в зону СВО с концертами, гуманитарной помощью и навещают бойцов в военных госпиталях. По словам артистки, на СВО особенно ощущается ценность жизни, потому что там любой день может оказаться последним.

«Там им некогда врать. Они любят, значит, любят. Дружат, значит, дружат. Плачут, значит, плачут. Потому что завтра уже может не быть. И ребята каждой клеточкой своего тела это ощущают. И ты смотришь им прямо в глаза. Я же не где-то на сцене стою далеко от них, а прямо перед ними. А они сидят в бушлатах на Новый год, и пар изо рта идет, а мне аж жарко от страха и волнения. Потом садимся кушать, общаемся, а я боюсь, что в следующий раз я приеду сюда же, и кого-то из них уже не будет. Это особое ощущение», — высказалась Анастасия.

Малькова-Макеева напомнила, что у бойцов есть выход в Сеть. Поэтому она призвала коллег быть более тактичными в личных блогах и не выставлять напоказ роскошную жизнь: сейчас особенно важно демонстрировать единение народа.

«Давайте быть честными, у них там тоже есть интернет. И они видят, насколько здесь сытная, яркая жизнь. Не то, что они не рады за нас, рады, конечно. Но я бы на месте наших представителей медиа – не СМИ, а артистов – аккуратней и тактичнее была в своих публикациях: мне кажется, не время сейчас выставлять себя из Парижа, Куршевеля или еще откуда-то. Потому что им важно понимать, что они идут вперед за свою страну, и что страна с ними», — пояснила Малькова-Макеева.