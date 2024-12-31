«Аналогов нет и не будет»: почему россияне каждый год смотрят «Иронию судьбы»

Каждый год снимается много новогодних фильмов, однако один единственный россияне готовы пересматривать постоянно. Это стало уже традицией — нарезать оливье и слушать «Вагончик тронется, вагончик тронется…». Речь, конечно же, о киноленте «Ирония судьбы, или с легким паром». Портал «Страсти» вместе с кинокритиком Эмилией Деменцовой и режиссером Тарланом Расуловым попытался разобраться — в чем феномен этой ленты.

Рассуждая об особенностях фильма, кинематографист и продюсер отметил, что «Ирония судьбы, или с легким паром» — это больше, чем простое кино. По его словам, это неотъемлемая часть культурного кода всех советских людей и их детей, и внуков, потому что даже те, кто не застал эпоху событий фильма, при его многократном просмотре проникаются духом и атмосферой времени.