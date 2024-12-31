«Аналогов нет и не будет»: почему россияне каждый год смотрят «Иронию судьбы»
© Кадр из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром"
Каждый год снимается много новогодних фильмов, однако один единственный россияне готовы пересматривать постоянно. Это стало уже традицией — нарезать оливье и слушать «Вагончик тронется, вагончик тронется…». Речь, конечно же, о киноленте «Ирония судьбы, или с легким паром». Портал «Страсти» вместе с кинокритиком Эмилией Деменцовой и режиссером Тарланом Расуловым попытался разобраться — в чем феномен этой ленты.
Рассуждая об особенностях фильма, кинематографист и продюсер отметил, что «Ирония судьбы, или с легким паром» — это больше, чем простое кино. По его словам, это неотъемлемая часть культурного кода всех советских людей и их детей, и внуков, потому что даже те, кто не застал эпоху событий фильма, при его многократном просмотре проникаются духом и атмосферой времени.
Это кино все мы знаем наизусть, не следим за сюжетом, а смакуем детали, фразы, кадры. Этот фильм пробуждает в нас театральность, ибо мы подыгрываем актерам, суфлируем текст, который знаем наизусть. Но главное достоинство фильма – то, что, на мой взгляд, делает его уникальным и бессмертным, – это музыкальная ткань фильма. Мелодии и стихи, музыка и слово здесь достигают наивысшей гармонии. Это не просто фон, не вставной развлекательный номер или дивертисмент, это неотделимая часть кинополотна. Попробуйте изъять из фильма все музыкальные фрагменты. Конструкция рухнет. Цветаева, Пастернак, Ахмадулина, Евтушенко и другие говорят устами персонажей. Музыка здесь не «подзвучивает», а озвучивает мысли и чувства. И потому в «Иронии судьбы…» нет пустоты. Фильм звучит и отзывается, и годы ему нипочём. Это кино – музыкально-литературная кладезь, и в разные периоды жизни, в зависимости от событий или возраста, мы вынимаем из нее что-то для себя.
Тарлан Расулов
Театральный режиссер, педагог, продюсер
Режиссер подчеркнул, что и сам каждый раз, пересматривая фильм, находит в нем что-то новое. По его мнению, в нынешнее время «Ирония судьбы» может некоторым показаться наивной и простой. Однако повторить киноленту невозможно. Тарлан Расулов считает — для этого нужно воскресить Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, но это пока делать не научились, как и снимать такое кино, в котором каждая фраза стала крылатой и окрыляющей.
С мнением режиссера согласилась и кинокритик Эмилия Деменцова. Она отметила, что смотреть «Иронию судьбы» в Новый год — это не штамп, стереотип, шаблон. Это буквально часть ДНК российского человека, связывающая поколения.
Это кино с опечаткой (начальные титры), кино с ляпами, кино с ошибками, но в этом-то и есть истинная ирония судьбы – все подлинное, истинно красивое, талантливое, гениальное содержит неправильность, огрех, несовершенство. Это кино сродни всем нам, ошибающимся, ищущим счастье, надеющимся на чудо, терпящим, держащим струну, а потом в какой-то миг, обрывающим ее и пускающимся во все тяжкие. И вот только тогда происходит чудо, и мы ощущаем то самое желанное и желаемое нам из года в год счастье. «Незапрограммированное, неожидаемое, незапланированное», перефразируя цитату из фильма. Подглядывая за перипетиями героев фильма в новогодней суете, мы ухмыляемся, мол, так не бывает, а потом припоминаем что-то из своей жизни, на что иные люди тоже сказали бы «этого не может быть». И это ещё одна ирония судьбы и жемчужина фильма – это кино о счастье, возможном для каждого.
Эмилия Деменцова
Кино- и театральный критик, искусствовед, продюсер
Это очень наше, очень отечественное кино о том, что, выбирая между удобно-умеренным и непредсказуемым и рискованным, мы выберем второе — уверена Эмилия Деменцова. В этом фильме нет претензии, нет режиссерского эго, нет коммерческой меркантильности, но есть подлинная верность искусству.
«Ирония судьбы…» не занимает первое место в новогоднем кинопотоке. Это кино вне пьедесталов и ранжиров. У него свое именное место и это уже навсегда. Римейки, пародии, киноплагиат – все тлен. Аналогов этому фильму нет и не будет. Ему по-прежнему будут посвящать статьи и научные работы, изыскивать скрытые смыслы, анализировать и препарировать. Про «Иронию судьбы…» мы знаем все до мелочей, но пересобрать ее невозможно. Да и не нужно. Светлая память всем создателям этого фильма, которых нет с нами, и добрых долгих лет, всем, кто жив и здравствует!
Эмилия Деменцова
Кино- и театральный критик, искусствовед, продюсер