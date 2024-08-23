Аллергические реакции и камни в почках: как кабачки и баклажаны могут навредить здоровью

В мире кулинарии есть множество овощей, которые радуют своим разнообразием вкусов и полезных свойств. Среди них особое место занимают кабачки и баклажаны — два популярных продукта, которые часто появляются на наших столах. Эти овощи не только богаты ценными питательными веществами, но и обладают уникальными свойствами, влияющими на здоровье. Но какова настоящая польза кабачков и баклажанов, и есть ли у них возможные негативные стороны? Сайт «Страсти» поинтересовался у нутрициолога, специалиста по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанны Тиханычевой, как употреблять их в пищу, чтобы получить максимум пользы и минимизировать риски.

Кабачки – это один из самых низкокалорийных овощей, имеющий богатый химический состав. Они содержат витамины A, B6, C, K, а также минералы: магний, калий, марганец и фолиевую кислоту.

Польза кабачков

Поддержание здорового веса. Низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают кабачки отличным продуктом для тех, кто хочет снизить или контролировать вес;

Здоровье пищеварительной системы. Высокое содержание воды и клетчатки способствует нормализации пищеварения, предотвращая запоры;

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Калий и магний укрепляют сердечную мышцу, снижают уровень холестерина и артериальное давление;

Улучшение состояния кожи. Витамины A и C способствуют регенерации кожи, защищая ее от старения и воспалений.

Вред кабачков

Несмотря на все полезные свойства, у кабачков есть и некоторые негативные свойства:

Аллергические реакции. Хотя они редко вызывают аллергию, у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость.

Проблемы с почками. У людей с заболеваниями почек чрезмерное употребление кабачков может привести к ухудшению состояния из-за высокого содержания калия.

Польза и вред баклажанов

Баклажан – это овощ, богатый антиоксидантами, клетчаткой и различными витаминами и минералами. В его составе присутствуют витамины группы B, а также витамины C и K, калий, магний и фосфор.

Польза баклажанов

Антиоксидантная активность. Главное действующее вещество – насунин, который защищает клетки от повреждений свободными радикалами.

Снижение уровня холестерина. Баклажаны способствуют выводу лишнего холестерина из организма, благодаря высокому содержанию клетчатки.

Улучшение пищеварения. Клетчатка в составе баклажанов помогает нормализовать пищеварение, предотвратить запоры и улучшить общее состояние кишечника.

Поддержка здоровья костей. Магний, калий и фосфор укрепляют кости и способствуют их регенерации.

Вред баклажанов

Но немало известно и о возможных побочных эффектах от употребления баклажанов:

Соланин. Это токсичное вещество, содержащееся в незрелых баклажанах. При употреблении в больших количествах соланин может вызвать расстройства пищеварения и интоксикацию.

Оксалаты. Высокое содержание оксалатов может способствовать образованию камней в почках у предрасположенных к этому заболеванию людей.

Сколько можно есть кабачков и баклажанов в день

Учитывая вышеперечисленные полезные свойства и риски, рекомендуется следующее оптимальное количество баклажанов и кабачков для взрослого человека:

Кабачки: 200-300 граммов в день. Это количество позволяет получать все полезные вещества без риска перегрузки организма.

Баклажаны: до 200 граммов в день. Важно готовить их правильно, чтобы уменьшить содержание соланина и оксалатов.