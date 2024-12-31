Алкоголь на морозе: почему опасно пить в Новый год на улице

Идея «согреться» с помощью спиртного на улице может быть заманчивой, но очень опасной. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила читателям портала «Страсти», почему не стоит выходить в Новогоднюю ночь на улицу с шампанским.

Спиртное на морозе может вызвать множество нежелательных последствий, от переохлаждения и обморожения до сердечного приступа.