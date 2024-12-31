Алкоголь на морозе: почему опасно пить в Новый год на улице
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Идея «согреться» с помощью спиртного на улице может быть заманчивой, но очень опасной. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила читателям портала «Страсти», почему не стоит выходить в Новогоднюю ночь на улицу с шампанским.
Спиртное на морозе может вызвать множество нежелательных последствий, от переохлаждения и обморожения до сердечного приступа.
При употреблении алкоголя сосуды расширяются, и кровь приливает к коже. Человеку при этом кажется, что он согрелся — но это обманчивое ощущение. При таком состоянии теплоотдача через кожу наоборот повышается, и организм быстрее переохлаждается. Уменьшается и способность тела сохранять нормальную температуру, особенно если прогулка длительная.
Екатерина Кашух
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Более того, уже после пары глотков спиртного многим людям становится сложнее распознавать признаки переохлаждения, при котором организм включает защитные механизмы, чтобы согреться и, если это не выходит, минимизировать риски для жизненно важных органов. Появляются характерные признаки — дрожь, мурашки, онемение конечностей, пощипывание кожи. Алкоголь подавляет работу нервной системы, и человек может не заметить этих признаков.
Способность организма вырабатывать тепло также снижается. Спиртные напитки усиливают расход глюкозы и препятствуют нормальной работе печени. В результате запас энергии, необходимый для поддержания тепла, уменьшается. Если человек выпил на голодный желудок, возрастает риск гипогликемии — резкого падения уровня глюкозы. Такое состояние может привести к переохлаждению.
Значительное снижение температуры тела из-за увеличенной теплоотдачи и уменьшенной выработки тепла может привести к замедлению сердечного ритма, угнетению дыхания, потере сознания, в тяжелых случаях — смертельному исходу. Алкоголь в сочетании с холодом создает дополнительную нагрузку на сосуды и сердце. Это может привести к аритмии, резким скачкам давления, у людей с предрасположенностью — к инфаркту миокарда.
Екатерина Кашух
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
В холодную погоду лучше не находиться на улице долгое время. Не стоит планировать прогулку с дальним маршрутом без возможности при необходимости побыть в тепле, например в кафе или транспорте. Чтобы согреться на прогулке в новогоднюю ночь, лучше взять с собой термос с горячим чаем или морсом, а также одеться по погоде и больше двигаться. Так праздник с большей вероятностью пройдет без последствий.
Если человек уже выпил, не стоит выходить на мороз, особенно если ощущается опьянение — лучше подождать хотя бы пару часов, чтобы организм успел переработать алкоголь хотя бы частично. Если выйти на улицу пришлось несмотря на выпитое спиртное, важно одеться потеплее, стараться следить за своими ощущениями и больше двигаться — так риск переохлаждения и нарушения работы сосудов будет ниже.
Екатерина Кашух
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»