Актриса Полина Гухман: «Когда начинала сниматься, все шутили: «Тоже мне, Анджелина Джоли»

17-летняя Полина Гухман буквально ворвалась в отечественный кинематограф и сразу же стала одной из самых перспективных актрис индустрии. Свою карьеру она начала строить еще с 8-ми лет, а к подростковому возрасту добилась большой популярности. На данный момент на ее счету такие проекты, как «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сказки Пушкина. Для взрослых», «Маша», «Сама дура», «Инсомния», «И снова здравствуйте!» и другие. Однако, несмотря на известность, Полина остается обычной девушкой со своими подростковыми проблемами.

Актриса призналась, что построение карьеры не сильно повлияло на ее повседневную жизнь. Но работа действительно сделала ее морально старше своих сверстников, так как часто ей приходилось контактировать именно со взрослыми людьми, у которых она училась и перенимала опыт.

«Каждый день на смене я провожу время со взрослыми людьми, которые приходят на работу. То есть для них это обычное дело. Как говорится, если будешь третьим среди двух умных, то и сам поумнеешь. Конечно, наше мировоззрение и все остальное зависит от окружающего мира и людей. Поэтому, да, мои интересы отличаются от интересов сверстников», - поделилась Гухман с изданием «Страсти».

Но несмотря не то, что Полина довольно быстро повзрослела, она все равно продолжила сталкиваться с обычными подростковыми проблемами. По ее словам, общаясь со своей подругой, занимающейся маникюром, она осознает, что у них хоть и разные сферы, но заботы одни и те же.

«Мне все равно 17 лет, и у меня такая же обычная подростковая жизнь. У меня те же проблемы, как у других подростков, просто они чуть-чуть с другой стороны медали ко мне поворачиваются, — рассказала актриса. — Я ничем не отличаюсь от остальных детей и проживаю такую же жизнь, просто работаю в чуть-чуть другой сфере».

Также Полина подчеркнула, что не считает себя особенной из-за своей популярности. Она никогда не заявляла своим сверстникам, что лучше них, но первое время и без этого к ней относились весьма предвзято. По признаю артистки, в школе над ней подшучивали и просто мешали спокойно учиться. Гухман вспомнила, как однажды к ней залезли даже в кабинку дамского туалета.

«Я не считаю себя какой-то другой, я просто занимаюсь своим делом, как и все остальные люди. Когда я вхожу в новую компанию или в круг людей, которые со мной не знакомы, я не кричу о том, что я снимаюсь в кино. В общем, мне известность не мешает, — поделилась Полина. — Мне мешало это, когда я училась в школе. Когда я ходила в дамскую комнату, там были открытые сверху кабинки, и ребята просто залезали и смотрели на меня сверху. Когда я только начинала сниматься, все шутили надо мной: «Тоже мне, Анджелина Джоли». А потом все поменялось, и ко мне стали подходить фоткаться».