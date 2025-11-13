Актриса Анна Пескова призналась, что не сможет уехать из России во Францию

Анна Пескова призналась, что не сможет уехать из России во Францию. Актриса опровергла возможный отъезд в беседе с сайтом «Страсти».

Мама Анны Песковой уже много лет проживает во Франции. По словам знаменитости, ей тяжело дается разлука с родительницей. Однако она не готова уезжать из России, где у нее работа, друзья и муж с дочкой.

«Франция великолепна, а у мамы — как ни в одном другом месте на свете. Но моя жизнь — это Россия, это Москва. Здесь мой дом, любимая работа и мои друзья — все, что составляет простое человеческое счастье. А еще ни с чем не сравнимый, стремительный ритм жизни, который я не променяю ни на какую размеренность и легкость бытия в другом месте», — высказалась знаменитость.

Пескова рассказала, что ей удается навещать маму во Франции. Так, например, этим летом актриса провела у нее две недели.

«Кстати, этим летом мы нашли идеальную формулу: приехали во Францию дружной компанией с нашими лучшими друзьями и гостили у мамы две недели. Это и есть идеал — когда знакомство с другой страной, общение с любимыми людьми и отдых сливаются воедино», — сообщила артистка.

Также Анна вспомнила о детстве в 90-е в Челябинске. По словам Песковой, несмотря на тяжелое время, родители сделали все для ее комфортной жизни.

«Да, девяностые для всей страны стали временем непростым и во многом похожим. Но мои родители сделали всё возможное, чтобы оградить меня и сестру от страхов того переломного времени», — резюмировала она.

Полное интервью Анны Песковой о знакомстве с мужем, дружбе с Гелой Месхи и съемках дочки в кино читайте здесь.