Актриса Ангелина Стречина призналась, что муж дает ей советы по стилю. Она пообщалась с корреспондентом сайта «Страсти» на XXVI Санкт-Петербургском международном Контент Форуме.

Поклонники часто отмечают красивые образы знаменитости на мероприятиях и в соцсетях. Девушка ответила, есть ли у нее стилист.

«Не сказать, что я слежу и следую чьему-то стилю, скорее, мне интересно, я наблюдаю. Муж много мне подсказывает и, в основном, мой пиар-агент. Мы вместе придумываем, как я буду выглядеть», – поделилась артистка.

Ангелина отметила, что всегда просит подобрать такие образы, которые ей понравятся.

В рамках форума актриса представила фильм «Шальная императрица». Она считает, что в каждой женщине есть та самая «шальная императрица».

Напомним, что Ангелина Стречина счастлива в браке с актером Ильей Малаковым. В интервью они делились, что развиваются и вместе, и каждый сам по себе.