Актриса Анфиса Вистингаузен рассказала о самом сумасшедшем поступке ради любимого человека
Фото: Starface.ru
23-летняя актриса фильмов и сериалов Анфиса Вистингаузен, известная по ролям в проектах «Закрытая школа», «Остров» и «Два холма», снялась в новой романтической комедии команды XO TEAM «Эта любовь». Эксклюзивно для издания «Страсти» она рассказала об участии в кинокартине и самом сумасшедшем поступке ради любимого человека.
Сюжет новой мелодрамы выстроен вокруг пяти разных историй любви, которые переплетаются в День святого Валентина в небольшом городке у подножья горы. Режиссер фильма Элиза Мартиросян призналась, что идея создания кинокартины появилась спонтанно. Работа выполнялась в рекордные сроки, и команда стремилась создать что-то уникальное, ведь романтических комедий действительно много. И по итогу получился легкий фильм, пропитанный атмосферой влюбленности.
Кадр из фильма "Эта любовь"
Фото: Пресс-служба
На экране Анфиса воплотила крайне дисциплинированную героиню Ники, которая привыкла все держать под контролем. Вся ее жизнь расписана чуть ли не по минутам, и любое отклонение от расписания сильно влияет на ее эмоциональное состояние. По признанию Вистингаузен, на самом деле она совсем не похожа на своего персонажа. В обычной жизни она редко следует намеченным планам, даже если прописывает их.
«Если я не полная, то точно сильная противоположность моей героини Ники. Мне очень сложно дисциплинировать себя и следовать составленному расписанию на день. Если я и составляю его, то стараюсь никуда не торопиться, люблю размеренный темп в жизни. Но у каждого свои странности»
Анфиса Вистингаузен
Актриса
Партнером по съемочной площадке Анфисы стал Герман Черных. Она рассказала, что работа с ним для нее была легкой и даже веселой. По сценарию их герои часто оказывались в крайне комичных ситуациях, и это накладывало свой отпечаток.
«Мне понравилось работать с Германом. Поскольку этот проект изначально его задумка, он точно знал, какого результата хочет. Даже на пробах сам меня смотрел. Мы очень много смеялись на съёмочной площадке, потому что сами ситуации, в которых оказываются наши герои, комедийные. Вообще вся команда была безумно позитивная и старалась сохранять позитив даже в сложные ночные смены!»
Анфиса Вистингаузен
Актриса
Ради любви в фильме герои идут на многое и проходят через самые неожиданные обстоятельства. Анфиса призналась, что, думая о самом сумасшедшем поступке ради своего возлюбленного, она сразу вспоминает только один пример из жизни.«Тащить заглохнувшую машину на тросе по МКАДу - вот это действительно сумасшествие ради любимого человека!» - поделилась Анфиса Вистингаузен.