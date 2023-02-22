Актриса Анфиса Вистингаузен рассказала о самом сумасшедшем поступке ради любимого человека

23-летняя актриса фильмов и сериалов Анфиса Вистингаузен, известная по ролям в проектах «Закрытая школа», «Остров» и «Два холма», снялась в новой романтической комедии команды XO TEAM «Эта любовь». Эксклюзивно для издания «Страсти» она рассказала об участии в кинокартине и самом сумасшедшем поступке ради любимого человека.

Сюжет новой мелодрамы выстроен вокруг пяти разных историй любви, которые переплетаются в День святого Валентина в небольшом городке у подножья горы. Режиссер фильма Элиза Мартиросян призналась, что идея создания кинокартины появилась спонтанно. Работа выполнялась в рекордные сроки, и команда стремилась создать что-то уникальное, ведь романтических комедий действительно много. И по итогу получился легкий фильм, пропитанный атмосферой влюбленности.