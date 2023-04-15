Актер Владимир Епифанцев заявил, что «отправляет в отставку» телевидение

51-летний Владимир Епифанцев еще пару лет назад весьма нелестно высказывался о телевидении. Он отмечал, что оно рассчитано на «идиотов, кретинов, полных отморозков, которые вообще не думают». При этом сам актер проработал там около семи лет, да и сейчас время от времени появляется в сериалах, транслируемых на ТВ. Однако эту часть своей жизни звезда «Михалыча» желает навсегда оставить в прошлом. Об этом он эксклюзивно рассказал порталу «Страсти».

Владимир признался, что полностью завязал с телевизионными проектами. Если даже ему поступают такие предложения, он отказывается.

«Не соглашусь сниматься в телевизионном сериале. Во всяком случае стараюсь так больше не делать. Телевидение должно уйти в отставку», - заявил Епифанцев.

Также актер рассказал, что за многолетнюю карьеру у него в принципе не изменились цели в профессии. Как и раньше, он нацелен на деньги, потому что съемки и сцена – это работа, за которую положено вознаграждение, и вполне нормально его хотеть. Но при этом сейчас Владимир крайне ценит все то, чем занимается.

«Появляюсь в кино ради денег, славы, стабильности и прочей ерунды. Теперь просто снимаюсь в свободное от ничего не делания время. Это по-прежнему моя работа, которую каждый человек делает за деньги. Что касается высоких целей, то цели всегда высокие, снимаюсь ли я в кино или просто общаюсь с близкими мне людьми. Каждый миг своей жизни я ценю очень высоко. И даже когда беру за что-то деньги, то в этом я тоже вижу высокую цель», - поделился Владимир Епифанцев.