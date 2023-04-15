Актер Владимир Епифанцев признался, что не готов менять внешность ради роли

Владимир Епифанцев, известный по сериалам и фильмам «К клетке», «Фартовый», «Лютый», «Два холма», «Просто Михалыч» и другим, снялся в спин-оффе комедийной многосерийной кинокартины «Зёма» «Макс и Гусь». Недавно в Москве завершились съемки, и совсем скоро зрители увидят звезду «Полярного» в новой роли.

Актер не рассказал, какой образ раскрыл на экране в этот раз, но поклонники не сомневаются, что увидят вновь брутального героя. За многолетнюю карьеру Владимир сыграл в десятках проектов, вот только в основном его амплуа остается неизменным. По признанию Епифанцева, его это совершенно не тяготит, и он не считает, что должен как-то меняться, чтобы получать разноплановые роли.

«Это не мои проблемы, а тех, кто пока ещё не начал снимать такое кино, где моя физическая форма не является препятствием для использования моих актёрских навыков. Тем более, моя физическая форма - это часть моей жизненной реализации, которой мне вполне достаточно чтобы жить и не тужить», - поделился артист.

Владимир Епифанцев также не готов к экспериментам, связанным с изменением внешности ради работы, хотя многие представители киноиндустрии идут на разнообразные изощрения для творческой реализации. Например, Агата Муцениеце призналась, что может побриться налысо, а Александра Бортич для фильма «Я худею» сначала поправилась на 20 килограммов, а затем сбросила их.

«Боюсь я не такой чокнутый фанат своей профессии. Не стану я толстеть. К тому же, я не поклонник тех фильмов, где актёры изображает жирных, как, например, в фильме кит. Это не моё кино, - рассказал Владимир. — Полные женщины мне нравятся, а жирный мужик – это свинья. Готов сыграть свинью, но чисто ментально, без изменения физического облика».