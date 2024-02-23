Актер Степан Менделеев поделился пятью правилами в воспитании сыновей

Степан Менделеев — актер (сериал «Беспринципные», фильмы «Старший сын», «Отпустить»), профессиональный диктор, эксперт по ораторскому мастерству и востребованный ведущий мероприятий. Он еще и отец двух сыновей: 12-летнего Даниила и 11-летнего Саввы. Степан ответственно подходит к воспитанию детей, стараясь вложить в них самое лучшее и самому быть примером для мальчиков. Актер рассказал сайту «Страсти», каких правил и принципов придерживается в отношениях с сыновьями.

Прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни

Степан не стремится вырастить из детей профессиональных спортсменов. Но регулярную физическую активность он считает важной частью здоровой и счастливой жизни, поэтому поощряет интерес мальчиков к различным видам спорта. Увлечения его сыновей действительно достойны внимания.

— Даниил с удовольствием играет в теннис, посещает тренировки по каратэ, пробует силы в шахматах. Младший, Савва, не отстает от брата и также увлекается шахматами, активно занимается футболом, фехтованием, осваивает сноуборд. Я стараюсь подавать пример сыновьям и сам регулярно посещаю спортзал, не менее 3-4 раз в неделю. А чтобы укреплять иммунитет и силу духа, в нашей семье принято закаливание контрастным душем и обливание холодной водой, – делится актер.

Правда, это далеко не весь список активностей талантливой семьи.

— Для сыновей существует «золотое правило»: в течение дня сделать 10 подтягиваний, 20 отжиманий и 50 приседаний. Если они заигрались, я могу шутливо напомнить ближе к вечеру: «Солнце скроется, муравейник закроется». Как только мальчишки слышат эту кодовую фразу из мультфильма «Муравьишка-хвастунишка», они спешат доделать свои дневные нормативы, – смеется актер.

Степан уверен: спорт — лучший способ воспитать в сыновьях мужественность, дисциплину, уважение к окружающим и способности правильно расставлять приоритеты.

Учить умению постоять за себя

Актер убежден, что каждый мужчина должен уметь постоять за свои права. В школе, где подростки часто подвергаются буллингу, это особенно актуально.

— Если родители игнорируют проблему, у ребенка, ставшего жертвой травли, с годами могут возникнуть психологические нарушения. Важно разговаривать с детьми на эту тему спокойно, отвечать на их вопросы и учить отстаивать свои права, не унижая других людей. Зоркий взгляд меня, как родителя, нужен и для того, чтобы ребенок, стараясь завоевать авторитет сверстников, не превратился в отрицательного лидера, «Мальчиша-плохиша», который действует от обратного: задирает одноклассников, мешает учителям, дерется. Я стараюсь уберечь своих сыновей от подобных крайностей и учу решать любые проблемы по-взрослому, не кулаками, а с помощью диалога, проявляя достоинство и самообладание, – добавляет актер.

Воспитывать командный дух

Актер признается, что воспитывает своих детей не в ежовых рукавицах, а в атмосфере командного духа и взаимовыручки. «Один — за всех, и все — за одного!» можно было бы назвать девизом его семьи. Братья считают себя одной командой и обязательно приходят на помощь друг другу в затруднительных ситуациях.

Если в семье один сын, Степан считает, что надежным тылом и поддержкой для него должны стать все близкие. Тогда ребенок будет уверен: что бы ни случилось, он всегда сможет рассчитывать на помощь родных людей.

Прививать ответственность за свои поступки

— Я стараюсь воспитывать своих сыновей в атмосфере абсолютной честности. Не только перед другими людьми, но и перед самим собой. Даниил и Савва с детства учатся отвечать за свои поступки. Если получил двойку в школе или разбил посуду, признайся родителям, сделай выводы и попытайся исправить ситуацию. Если возникла проблема, я в диалоге стараюсь помочь детям самостоятельно найти и озвучить ее решение. Даю, другими словами, подсказку, а не готовый «рецепт», – рассуждает Степан.

Сыновья Степана делятся с отцом не только приятными новостями, но и не самыми радостными. Если кто-то из сыновей совершил серьезный проступок, вся семья следует «Кодексу сыновней чести». Что это означает? Каждые выходные Степан с Даниилом и Саввой выезжают за город или ходят на каток: дети заранее знают планы на уикенд и ждут его с нетерпением. Однако в случае серьезной провинности одного из сыновей все остаются дома.

Учить галантности и вежливости

В образе лондонского джентльмена Степан видит для себя образец галантности. В своем поведении актер проявляет манеры настоящего денди и прививает их своим сыновьям.

Мальчики уступают место в транспорте женщинам и пожилым людям, независимо от их пола, встают из-за стола, если к ним обращается дама. А слова «здравствуйте», «спасибо», «до свидания» при встрече со знакомыми для них — привычка, усвоенная с детства.

Актер Степан Менделеев признается, что правильное воспитание детей — это основа их благополучия и успешного будущего. И он как отец старается во всем подавать пример сыновьям.