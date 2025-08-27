«Агент с нас тянула деньги»: россиянка рассказала, как столкнулась с недобросовестной компанией по суррогатному материнству

Россиянка рассказала о недобросовестных агентах по суррогатному материнству. Об этом она призналась в беседе со «Страстями».

Юлия Щелакова — одна из тех, кто воспользовался помощью суррогатной матери после года безуспешных попыток забеременеть. Девушка нашла агента, который пообещал подобрать ей подходящую сурмаму, однако проблемы начались еще в самом начале их взаимодействия.

«Быстро стало понятно, что агент с нас только тянула деньги, а какие-то обязанности выполнять не планировала. Например, нам предложили трёх претенденток — одна не прошла первичный отбор у врача (оказалось, что она в принципе не была у гинеколога 8 лет), вторая не понравилась нам на встрече, и затем в кулуарах мы узнали, что у неё ВИЧ. А третьей девушке было 26 лет, молодая красивая деревенская девушка с очень приятным характером», — рассказывает Юлия.

В итоге именно с последней кандидаткой семья подписала договор. Общаться с сурмамой Юлия не планировала, но из-за безразличия агента, которая не передавала биологическим родителям подробные результаты обследований, им пришлось познакомиться лично.

«Я бы назвала наше общение очень тёплым. Мы понравились друг другу как люди, мы её воспринимали как друга и помощника, старались предложить ей всё самое лучшее, что могли, а она это ценила», — делится Юлия.

