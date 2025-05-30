Адвокат Жорин рассказал, что грозит певцу Шнурову за мат во время концерта

По словам адвоката, если использование мата будет квалифицировано как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), то возможны: штраф от 500 до 1 000 рублей; административный арест до 15 суток.

Жалобу на действия музыканта могут подать зрители концерта, общественные организации и правоохранительные органы по собственной инициативе.