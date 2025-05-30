Адвокат Жорин рассказал, что грозит певцу Шнурову за мат во время концерта
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Сергей Шнуров не выполнил свое обещание и использовал нецензурную лексику во время выступления в Новосибирске 29 мая. Адвокат Сергей Жорин в комментарии сайту «Страсти» рассказал о том, что грозит певцу за подобные действия.
«Согласно статье 6.26 КоАП РФ, организация публичного исполнения произведений с нецензурной бранью может повлечь штраф: для граждан — от 2 000 до 2 500 рублей; для должностных лиц — от 4 000 до 5 000 рублей; для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей»,
Сергей Жорин
Адвокат
По словам адвоката, если использование мата будет квалифицировано как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), то возможны: штраф от 500 до 1 000 рублей; административный арест до 15 суток.
Жалобу на действия музыканта могут подать зрители концерта, общественные организации и правоохранительные органы по собственной инициативе.
«В настоящее время в Госдуме рассматриваются предложения об ужесточении наказания за использование ненормативной лексики в общественных местах и на массовых мероприятиях. Предлагается увеличить штрафы до 10 000 рублей для физических лиц и до 700 000 рублей для организаторов мероприятий»,
Сергей Жорин
Адвокат