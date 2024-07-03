Адвокат Анастасии Решетовой сообщил, что модель подаст в суд из-за клеветы

Популярная модель Анастасия Решетова намерена подать в суд на блогера и психолога Веронику Степанову. Об этом сайту «Страсти» рассказал адвокат Решетовой Сергей Жорин.

Уточняется, что Степанова, прославившаяся благодаря скандальным разборам знаменитостей, обозвала экс-возлюбленную Тимати девушкой с низким социальным статусом, которая работает в ОАЭ, а также встречается с мужем Алсу Яном Абрамовым.

«Анастасия Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности и в ближайшее время мы подадим заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело на Веронику Степанову за клевету в адрес Анастасии Решетовой», - заявил Жорин.

В июле 2024 года после скандала с разводом Алсу Решетова объявила об отъезде из России. Модель отправилась в Турцию, захотев провести «несколько дней только для себя». При этом Девушка намекнула, что уехала в путешествие не одна. Она опубликовала снимок из автомобиля со своим спутником, не показав его лица. Пользователи Сети предположили, что компанию Решетовой составил Ян Абрамов, муж Алсу.

Ранее мы писали, что Решетова открыла комментарии в соцсетях после скандала с Алсу.