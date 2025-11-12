«Абстрагируюсь»: Михаил Галустян рассказал, как проводит свободное время в перерыве между съемками

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как проводит свободное время в перерыве между съемками. С конца октября телеведущий находится в Китае на съемках 3 сезона шоу «Сокровища императора», и у него практически нет выходных. Но когда появляется возможность, он смотрит сериалы или занимается спортом. Об этом Михаил рассказал сайту «Страсти».

Артист отметил, что сейчас полностью погружен в работу. Однако, когда ему дают немного отдохнуть, он предпочитает заниматься собой.

«В перерывах между съемками я смотрю сериальчики (улыбается). Как-то абстрагируюсь в общем. Ну либо спортом занимаюсь», — поделился Галустян.

В этом году телеведущему повезло, и к нему в Китай смог приехать друг. Личность товарища Михаил не раскрыл, но отметил, что вместе с ним ему будет веселее на съемках.

«Вот сейчас прилетит ко мне друг из Сочи. Он не был в Китае, и так получилось, что у меня есть возможность его разместить у себя. Он прилетит ко мне, а с другом веселее, интереснее. И он посмотрит Китай, и мне не скучно», — рассказал шоумен.

Интервью с Михаилом Галустяном о съемках 3 сезона шоу «Сокровища императора» читайте на сайте «Страсти».