«Абсолютная победа!»: стилист оценила образ жены Овечкина с жакетом за 160 тыс. рублей на его историческом матче

6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ. Внимание прессы в этот момент было приковано не только к капитану «Вашингтон Кэпиталз», но и к его супруге, Анастасии Шубской, которая все время была опорой и поддержкой для мужа. Модель всегда отличалась непревзойдённым вкусом, и многие обратили внимание на то, в каком образе она пришла на выдающийся матч избранника. Наряд Анастасии для сайта «Страсти» оценила стилист Лариса Голубева.

Анастасия выбрала красный бомбер с черными пуговицами от Yves Saint Laurent. Его стоимость, по данным зарубежных сайтов, составляет около 160 тыс. рублей. Сдержанный образ Шубская дополнила черными кожанами брюками и замшевыми ботильонами.

Лариса Голубева уверена: Анастасия тщательно продумывала свой аутфит для похода на матч мужа и неслучайно выбрала именно такие вещи.