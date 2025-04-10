«Абсолютная победа!»: стилист оценила образ жены Овечкина с жакетом за 160 тыс. рублей на его историческом матче
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6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ. Внимание прессы в этот момент было приковано не только к капитану «Вашингтон Кэпиталз», но и к его супруге, Анастасии Шубской, которая все время была опорой и поддержкой для мужа. Модель всегда отличалась непревзойдённым вкусом, и многие обратили внимание на то, в каком образе она пришла на выдающийся матч избранника. Наряд Анастасии для сайта «Страсти» оценила стилист Лариса Голубева.
Анастасия выбрала красный бомбер с черными пуговицами от Yves Saint Laurent. Его стоимость, по данным зарубежных сайтов, составляет около 160 тыс. рублей. Сдержанный образ Шубская дополнила черными кожанами брюками и замшевыми ботильонами.
Лариса Голубева уверена: Анастасия тщательно продумывала свой аутфит для похода на матч мужа и неслучайно выбрала именно такие вещи.
«Анастасия — верная спутница и единомышленник чемпиона. Видно, что Шубская заранее готовилась к важному событию и поэтому надела красный шерстяной бомбер от Yves Saint Laurent. В целом, бомбер — универсальный, невероятно элегантный и удобный элемент гардероба. Лишний раз жена Овечкина доказывает, что обладает прекрасным вкусом и следует трендам. Образ, дополненный кожаными черными брюками и узконосыми ботильонами, — это абсолютная победа!»
Лариса Голубева
Стилист