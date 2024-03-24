9 правил безопасности: что нужно сделать, чтобы на пожалеть о татуировке

Большинство современных тату-студий ответственно относятся к нормам санитарной безопасности, заботятся о своей репутации и о комфорте клиента. Однако тем, кто впервые задумался о желании сделать тату, будет полезно узнать, как уберечь себя от возможных осложнений и что необходимо выяснить перед сеансом. О важных нюансах, в которых следует разобраться перед посещением студии, порталу «Страсти» рассказала тату-мастер Яна Лагута.

Главные вопросы перед визитом в тату-салон

Если вы решили украсить себя татуировкой, необходимо подойти к этому мероприятию максимально серьезно. Все, что связано с телом человека, требует соблюдения определенных правил безопасности. Это обеспечивает защиту здоровья и предотвращает развитие инфекций. Чтобы процедура прошла комфортно, а результат вас порадовал, следует учесть ряд рекомендаций:

1. Выбор салона

Перед посещением мастера убедитесь, что тату-салон обладает хорошей репутацией и соответствует стандартам безопасности. Ознакомьтесь с отзывами клиентов, проверьте наличие соответствующих сертификатов и разрешений.

2. Информация о противопоказаниях

При бронировании сеанса спросите тату-мастера обо всех противопоказаниях. Возможно, у вас есть аллергия на какой-то пигмент или компонент. И вы, и специалист должны об этом знать, чтобы избежать осложнений.

3. Подготовительные меры

Мастер должен выслать вам инструкцию по подготовке к манипуляции. В ней будет сказано, что нужно сделать перед процедурой, а от чего лучше воздержаться.

4. Оформление документов

При посещении тату-салона менеджер выдаст вам документ для подтверждения согласия на проведение процедуры.