9 правил безопасности: что нужно сделать, чтобы на пожалеть о татуировке
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Большинство современных тату-студий ответственно относятся к нормам санитарной безопасности, заботятся о своей репутации и о комфорте клиента. Однако тем, кто впервые задумался о желании сделать тату, будет полезно узнать, как уберечь себя от возможных осложнений и что необходимо выяснить перед сеансом. О важных нюансах, в которых следует разобраться перед посещением студии, порталу «Страсти» рассказала тату-мастер Яна Лагута.
Главные вопросы перед визитом в тату-салон
Если вы решили украсить себя татуировкой, необходимо подойти к этому мероприятию максимально серьезно. Все, что связано с телом человека, требует соблюдения определенных правил безопасности. Это обеспечивает защиту здоровья и предотвращает развитие инфекций. Чтобы процедура прошла комфортно, а результат вас порадовал, следует учесть ряд рекомендаций:
1. Выбор салона
Перед посещением мастера убедитесь, что тату-салон обладает хорошей репутацией и соответствует стандартам безопасности. Ознакомьтесь с отзывами клиентов, проверьте наличие соответствующих сертификатов и разрешений.
2. Информация о противопоказаниях
При бронировании сеанса спросите тату-мастера обо всех противопоказаниях. Возможно, у вас есть аллергия на какой-то пигмент или компонент. И вы, и специалист должны об этом знать, чтобы избежать осложнений.
3. Подготовительные меры
Мастер должен выслать вам инструкцию по подготовке к манипуляции. В ней будет сказано, что нужно сделать перед процедурой, а от чего лучше воздержаться.
4. Оформление документов
При посещении тату-салона менеджер выдаст вам документ для подтверждения согласия на проведение процедуры.
Вы сможете ознакомиться с правилами процесса, засвидетельствуете свою осведомленность о противопоказаниях. Такие меры подчеркивают серьезность подхода салона и мастера к мероприятию.
Яна Лагута
Тату-мастер, художник
5. Интерьер, условия работы
Обратите внимание на гигиену и условия работы в студии. Помещение должно быть идеально чистым и хорошо освещенным, с исправной вентиляцией, которая предотвращает появление резких запахов и пыли.
6. Одноразовые материалы и инструменты
Когда специалист пригласит вас в кабинет, стоит обратить внимание на то, как подготовлено рабочее место. Все поверхности здесь обычно защищены пленкой. Материалы, включая колпачки для красок, иглы, бритвенные станки, тканевое покрытие на кушетке, должны быть одноразовыми, и вы вправе спросить об этом мастера.
7. Дезинфекция, стерилизация
Перед началом процедуры убедитесь, что мастер продезинфицировал область кожи, где будет нанесена татуировка. Важно, чтобы сотрудники студии использовали перчатки и соблюдали стандарты стерилизации для всех инструментов и оборудования, необходимых в процессе работы.
Вы можете попросить, чтобы упаковки игл были вскрыты при вас, а также уточнить, как именно обрабатываются инструменты. В этом нет ничего странного — любой тату-мастер, который следует всем правилам безопасности, будет рад продемонстрировать вам все эти нюансы.
Яна Лагута
Тату-мастер, художник
8. Уход за кожей после процедуры
В конце сеанса специалист обязан проконсультировать вас по правилам ухода за татуировкой и ответить на вопросы, касающиеся заживления ранок. Важно следовать этим рекомендациям, чтобы избежать возможных инфекций или осложнений. Здорово, когда у мастера имеются напечатанные памятки и миниатюры крема, чтобы вам не пришлось бежать в аптеку за нужным средством. В противном случае попросите выслать всю необходимую информацию в электронном виде и уточните список того, что следует купить для дальнейшей гигиены.
9. Самочувствие
Если вы плохо себя чувствуете, расстроены или сильно волнуетесь, то не стоит делать татуировку. Мастер знает, при каких симптомах желательно перенести сеанс на другой день. Обязательно скажите ему о своем недомогании. Хорошее физическое и эмоциональное состояние — залог успеха процедуры.
«Помните, что при нанесении татуировки важен не только эстетический результат, но и отсутствие негативных последствий. Не стесняйтесь задавать мастеру вопросы относительно хода работы и соблюдения санитарных норм. В хорошем салоне комфорт и спокойствие клиентов — всегда в приоритете», - заключила эксперт.