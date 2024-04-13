8 элегантных трендов лета 2024 года
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Символ элегантности, Коко Шанель, призывала нас не игнорировать моду, но внедрять в свой гардероб новинки «маленькими порциями». И пока мировые подиумы демонстрируют нам «бельё на показ», открытые животы, бахрому и градиенты на тканях, мы вдумчиво и осторожно выбираем то, что поможет выглядеть элегантно. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» дизайнер-стилист Ирина Дидушенко рассказала про элегантные тренды лета 2024 года.
1.Многослойность.
«Тренд не потеряет актуальность, пожалуй, никогда. Ведь это не только про эстетику (такие образы невозможно оставить без внимания, их хочется изучать), но и инструмент. С его помощью можно зрительно изменить пропорции фигуры: придать объем там, где его не хватает или закамуфлировать то, что следует скрыть, а также создать акцент там, где он подчеркнёт ваши достоинства. В летний период нам на помощь приходят не сбавляющие модные обороты бомберы, летние пальто и парки. Они могут добавить нотку спорта, которая омолаживает и спасает от чрезмерной элегантности. А если они из полупрозрачной ткани, то придадут образу воздушность и лёгкость», — высказалась Ирина.
Ирина Дидушенко
дизайнер-стилист
2.Монохромные образы. Рекомендуется отдавать преимущество цветам-ахроматам: черному, серому, бежевому и, пожалуй, белому – как раз для лета.
3.Сверкающие и блестящие ткани.
«Они традиционно ассоциировались с торжественными случаями, а теперь нам предлагают носить их каждый день, комбинируя с простыми, базовыми вещами. И тогда они прекрасно впишутся в элегантный образ, позволяя нам ощущать себя уместно и на деловых переговорах, и на встрече с друзьями. Если вы уже обладательница вещей из ткани с эффектом метталлик или с декором из пайеток, то не ждите особого случая — носите с грубой обувью, джинсами, базовыми свитерами или футболками, и тогда ваши инвестиции в «текстильный металл» с лихвой оправдаются», — пояснила дизайнер-стилист.
Ирина Дидушенко
Дизайнер-стилист
4.Белый шум» или «white noise» — бесспорно один из самых красивых трендов этого лета, сочетающий в себе сразу несколько устоявшихся приёмов: многослойность, контраст фактур и монохром. Образы включают изделия из разных фактур одного оттенка белого. В чем отличие лука «white noise» от « total white» - использование в первом случае полупрозрачных тканей и ажурных тканей, кружева, оборок создающих эффект вибрации, белого шума вокруг человека.
5.Платье-комбинация – продолжает с успехом кочевать из сезона в сезон.
«Это отличное решение, чтобы одеться стильно и без лишних хлопот. Ведь летом в таком платье можно отправиться куда угодно. Его можно сочетать и с хлопковой рубашкой удлинённого кроя, и с блейзером, и с летним пальто. Но в этом году актуальнее всего будет смотреться рубашка из батиста с шёлком – прекрасный летний компаньон для платья-комбинации, позволяющий завершить аутфит комфортными лёгкими кроссовками или обувью на плоском ходу», — высказалась Ирина.
Ирина Дидушенко
Дизайнер-стилист
6.Открытые плечи – красивый тренд, особенно при ассиметричном крое: одно плечо обнажено, второе – закрыто. Если ваши плечи, руки и ключицы позволяют носить такие фасоны, можете смело использовать их в своем гардеробе. И, прежде всего, для повседневных образов. К примеру, в сочетании с более спортивным или расслабленным вариантом низа: брюки-карго, палаццо, джинсы или юбка макси.
7.Юбка или платье – баллон. В сочетании с грубой обувью, топом в стиле oversize – мы точно не рискуем превратиться в престарелую Дюймовочку. Внимание на ткань - такой фасон требует каркасную фактуру, к примеру, как у тафты или органзы. И тогда образ получится действительно модным, стильным и элегантным.
8.Длинные юбки
«Видимо, в качестве компенсации за «микро-шорты», дизайнеры приберегли нам и длину макси для лета 2024. За что их можно с чистой совестью поблагодарить! Ведь длинная юбка – эффектный и стильный вариант, если наряду с женственностью мы хотим сохранить элегантность и ощущать комфорт в летние дни», — резюмировала Ирина.
Ирина Дидушенко
Дизайнер-стилист