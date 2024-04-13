8 элегантных трендов лета 2024 года

4.Белый шум» или «white noise» — бесспорно один из самых красивых трендов этого лета, сочетающий в себе сразу несколько устоявшихся приёмов: многослойность, контраст фактур и монохром. Образы включают изделия из разных фактур одного оттенка белого. В чем отличие лука «white noise» от « total white» - использование в первом случае полупрозрачных тканей и ажурных тканей, кружева, оборок создающих эффект вибрации, белого шума вокруг человека.

5.Платье-комбинация – продолжает с успехом кочевать из сезона в сезон.