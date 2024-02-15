6 неочевидных симптомов рака кишечника: когда бежать к врачу

Рак толстой и прямой кишки - колоректальный рак (КРР) занимает 3 место среди злокачественных новообразований. Но как понять, что пора бежать к врачу? Наталья Пащенко, кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, раскрыла для портала «Страсти» самые неочевидные симптомы опасного заболевания.

По словам эксперта, понять то, что у пациента КРР, можно по нескольким моментам. Чаще всего у людей с раком появляется кишечная непроходимость - отсутствие стула трое суток и более, вздутие живота и спастические боли в животе. Однако все это проявляется на поздних стадиях, когда опухоль имеет большие размеры и перекрывает просвет кишки. Данное состояние требует немедленной госпитализации и экстренного оперативного вмешательства.