6 неочевидных симптомов рака кишечника: когда бежать к врачу
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Рак толстой и прямой кишки - колоректальный рак (КРР) занимает 3 место среди злокачественных новообразований. Но как понять, что пора бежать к врачу? Наталья Пащенко, кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, раскрыла для портала «Страсти» самые неочевидные симптомы опасного заболевания.
По словам эксперта, понять то, что у пациента КРР, можно по нескольким моментам. Чаще всего у людей с раком появляется кишечная непроходимость - отсутствие стула трое суток и более, вздутие живота и спастические боли в животе. Однако все это проявляется на поздних стадиях, когда опухоль имеет большие размеры и перекрывает просвет кишки. Данное состояние требует немедленной госпитализации и экстренного оперативного вмешательства.
Относительно очевидным симптомом КРР является желудочно-кишечное кровотечение. Оно возможно из верхних отделов желудочно-кишечного трата (ЖКТ) и проявляется в виде дегтеобразного стула (черный, жидкий стул). Данная симптоматика характерна для кровотечения из язвы желудка, рака желудка и рака тонкой кишки или восходящих отделов толстой кишки и требует срочной госпитализации, проведения обследования (фиброгастроскопия, колоноскопия) с целью уточнения источника кровотечения и срочного оперативного лечения. Кровотечение в виде алой крови характерно для опухолей нисходящей толстой кишки, прямой кишки, но чаще всего является проявлением геморроя и анальной трещины. Требует срочного обращения к проктологу (хирургу).
Наталья Пащенко
Кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
К неочевидным симптомам КРР можно отнести:
— снижение веса;
— слабость;
— периодические запоры или поносы;
— спастические боли в животе;
— снижение уровня гемоглобина;
— повышение СОЭ.
Все они характерны для других злокачественных и доброкачественных опухолей. Периодические запоры или поносы, спастические боли в животе могут быть симптомами колита. Наличие неочевидных признаков требует комплексное скрининговое обследование, которое, в принципе должно проводится у любого здорового человека даже при отсутствии описанных симптомов.
Наталья Пащенко
Кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Скрининговая программа включает в себя: флюорографию легких - у курильщиков со стажем более 20 лет; компьютерную томографию легких 1 раз в год; кал на скрытую кровь 1 раз в год; у женщин до 35 лет УЗИ молочных желез 1 раз в год, старше 35 лет - маммографию 1 раз в год; посещение гинеколога 2 раза в год с проведением исследования мазков с шейки матки 1 раз в 2 года; у мужчин исследование ПСА с 45 лет.
Наличие периодические запоров или поносов, спастические боли в животе является показанием для проведения колоноскопии, фиброгастроскопии. Скрининговая программа назначается участковым терапевтом и предусмотрена рекомендациями Минздрава РФ.