56-летняя телеведущая Эвелина Бледанс провела вечер в грязном туалете Бангкока

56-летняя телеведущая и актриса Эвелина Бледанс провела вечер в грязном туалете Бангкока. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Эвелина Бледанс стала участницей нового сезона шоу «Прятки» телеканала СТС, съемки которого проходили в Бангкоке. По условиям игры, ей и другим звездам предстояло скрываться от ведущего Дмитрия Журавлева, у которого был всего час на поиски всех героев. В случае, если Дмитрий не находил участника, последний выигрывал 250 тысяч рублей.

Чтобы победить в шоу, Бледанс выбрала укрытие в грязном туалете, где спряталась за стеклянными блоками. Специально для съемок актриса переоделась во все черное и слилась с задней стенкой.

«Я хитрая и коварная», — говорила она.

Правда, после заката, когда Журавлев отправился на поиски, Эвелина не на шутку испугалась.

«Становится страшно, здание какое-то проклятое, говорят, отель построили на месте кладбища», — шептала она.

Чтобы отвлечь себя от ужасающих шорохов и духоты, актриса шутила и придумывала смешные песни про ведущего. Вместе с ней в выпуске прятались Прохор Шаляпин, Егор Шип, Настя Крайнова и Магомед Исмаилов.