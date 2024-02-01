5 звёзд с плохим наращиванием волос: кто не смог скрыть своих секретов

Каждая женщина мечтает быть привлекательной, яркой и запоминающейся. И звёзды не исключение. Многим в этом помогают шикарные волосы. Вот только не всех природа щедро одарила густыми волосами, поэтому селебрити прибегают к услугам мастеров по наращиванию волос. Однако далеко не всегда результат вызывает восхищение окружающих. Эксперт с 20-ти летним опытом работы в индустрии наращивания волос, трёхкратный победитель международного чемпионата, основатель школы-студии наращивания волос «GOLDEN HAIR» Екатерина Малюкина рассказала сайту «Страсти» о 5 звёздах, которые явно сэкономили на процедуре.

Бритни Спирс

Каких только экспериментов с собой не делала Бритни: меняла причёски, цвет волос, а в моменте даже была лысой. Правда чаще певица отдаёт предпочтение наращиванию. Вот только Бритни явно забыла, что мало нарастить волосы, за ними необходимо ещё и ухаживать, а также вовремя делать коррекцию.

Линдси Лохан

Образ жизни Линдси в последнее время значительно изменился, но был период, когда ей явно не хватало времени для ухода за волосами. Поэтому они были не только измученные, пересушенные, но и отвратительно наращены. Что уж говорить о вечно торчащих капсулах, лентах и колтунах. Актриса даже залысины демонстрировала публике.

Алёна Водонаева