5 звёзд с плохим наращиванием волос: кто не смог скрыть своих секретов
© Starface.ru
Каждая женщина мечтает быть привлекательной, яркой и запоминающейся. И звёзды не исключение. Многим в этом помогают шикарные волосы. Вот только не всех природа щедро одарила густыми волосами, поэтому селебрити прибегают к услугам мастеров по наращиванию волос. Однако далеко не всегда результат вызывает восхищение окружающих. Эксперт с 20-ти летним опытом работы в индустрии наращивания волос, трёхкратный победитель международного чемпионата, основатель школы-студии наращивания волос «GOLDEN HAIR» Екатерина Малюкина рассказала сайту «Страсти» о 5 звёздах, которые явно сэкономили на процедуре.
Бритни Спирс
Каких только экспериментов с собой не делала Бритни: меняла причёски, цвет волос, а в моменте даже была лысой. Правда чаще певица отдаёт предпочтение наращиванию. Вот только Бритни явно забыла, что мало нарастить волосы, за ними необходимо ещё и ухаживать, а также вовремя делать коррекцию.
Линдси Лохан
Образ жизни Линдси в последнее время значительно изменился, но был период, когда ей явно не хватало времени для ухода за волосами. Поэтому они были не только измученные, пересушенные, но и отвратительно наращены. Что уж говорить о вечно торчащих капсулах, лентах и колтунах. Актриса даже залысины демонстрировала публике.
Алёна Водонаева
«Ещё одна звезда, на голове которой наращенных волос давно больше чем родных. У Алёны от природы тонкие и редкие волосы, поэтому без дополнительного объёма не обойтись. Она с завидной регулярностью решается на бьюти-эксперименты, делая то каре, то окрашивание в яркие оттенки, а то и наращивание слишком длинных и объёмных волос. Такой нагрузки и здоровые волосы не выдержат, что уж говорить о тонких и ослабленных волосах».
Екатерина Малюкина
Основатель школы-студии наращивания волос «GOLDEN HAIR»
Анджелина Джоли
В сети активно обсуждают эпизод с фиаско звезды: её мастер либо торопился, либо явно за что-то мстил. Ничем иным объяснить результат наращивания не выходит.
Наталья Рудова
«Актриса привыкла быть в центре внимания, поэтому много лет наращивает волосы, правда не всегда удачно. Часто публика видит Наталью с отделяющимися от своих волос донорскими прядями. Тут даже не осведомлённому зрителю понятно, что волосы наращены. К тому же Наталья явно забывает ухаживать за волосами, поэтому выглядят они пересушенными и не ухоженными».
Екатерина Малюкина
Основатель школы-студии наращивания волос «GOLDEN HAIR»
Перечислять обладательниц «роскошных» волос можно бесконечно долго. Однако важно помнить, что для по-настоящему шикарного результата необходимо:
– выбрать правильного мастера;
– соблюдать меру;
– ухаживать за волосами;
– вовремя делать коррекцию.
И тогда ваши волосы точно станут предметом гордости и зависти!