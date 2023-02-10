5 тревожных сигналов организма, которые на первый взгляд очень похожи на лень
Лень часто воспринимают как негативное проявление характера. Люди ругают себя за пассивность, непродуктивность и банальное желание отдохнуть. Все привыкли, что лень — это то, с чем нужно бороться, но мало кто знает, что на самом деле может за ней скрываться: проблемы со здоровьем, страхи, отсутствие мотивации или банальная усталость. Как же помочь себе и разобраться, что стоит за ничегонеделанием и нужно ли с ним бороться, рассказала passion.ru психотерапевт, клинический психолог Любовь Воронова.
Воспринимайте свою лень как сигнал о том, что происходит в вашей жизни, в каком вы состоянии.
Любовь Воронова
Психотерапевт, клинический психолог, консультант и автор статей блога бренда обуви Mario Berlucci
1. Оцените свое физическое здоровье
Иногда отсутствие энергии связано с физиологическими факторами. Например, при анемии, дисфункции щитовидной железы, проблемах в работе печени, излишняя усталость и потребность в отдыхе будут вашими постоянными спутниками. Посетите терапевта, если состояние лени стало для вас привычным, ведь это может сигнализировать о проблемах в организме.
2. Вспомните, когда вы в последний раз отдыхали
Люди часто путают лень с переутомлением или эмоциональным выгоранием. В большинстве случаев причиной лени является банальная усталость. После тяжелого рабочего дня или занятий с детьми у вас просто не остается ресурса, чтобы заняться фитнесом или изучением английского. Наши энергетические возможности ограничены, поэтому нам требуется время для восстановления.
3. Познакомьтесь со своими страхами
Начать действовать нам может мешать тот или иной страх. Например, что у нас ничего не получится. Исследуйте, не связано ли ваше сопротивление при работе над задачей с наличием страха. Определите, чего вы именно боитесь. Может быть, ваши переживания — это всего лишь ваши фантазии.
4. Исключите депрессию
Внимания требует не только физическое, но и психологическое здоровье. Депрессивное состояние легко перепутать с ленью, поэтому если вас беспокоит ваша апатия, перестаньте себя ругать и пытаться пересилить, а просто проконсультируйтесь со специалистом.
5. Оцените свои желания и намерения на их значимость
Если занятие, которое вы собираетесь сделать, вас действительно вдохновляет и имеет большую ценность и важность, сложностей с его выполнением обычно не возникает. А если подступиться все не получается, возможно, одной мотивации недостаточно. Поэтому взвесьте, можно ли от чего-то отказаться или делегировать.