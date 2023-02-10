5 тревожных сигналов организма, которые на первый взгляд очень похожи на лень

1. Оцените свое физическое здоровье

Иногда отсутствие энергии связано с физиологическими факторами. Например, при анемии, дисфункции щитовидной железы, проблемах в работе печени, излишняя усталость и потребность в отдыхе будут вашими постоянными спутниками. Посетите терапевта, если состояние лени стало для вас привычным, ведь это может сигнализировать о проблемах в организме.

2. Вспомните, когда вы в последний раз отдыхали

Люди часто путают лень с переутомлением или эмоциональным выгоранием. В большинстве случаев причиной лени является банальная усталость. После тяжелого рабочего дня или занятий с детьми у вас просто не остается ресурса, чтобы заняться фитнесом или изучением английского. Наши энергетические возможности ограничены, поэтому нам требуется время для восстановления.

3. Познакомьтесь со своими страхами

Начать действовать нам может мешать тот или иной страх. Например, что у нас ничего не получится. Исследуйте, не связано ли ваше сопротивление при работе над задачей с наличием страха. Определите, чего вы именно боитесь. Может быть, ваши переживания — это всего лишь ваши фантазии.

4. Исключите депрессию

Внимания требует не только физическое, но и психологическое здоровье. Депрессивное состояние легко перепутать с ленью , поэтому если вас беспокоит ваша апатия, перестаньте себя ругать и пытаться пересилить, а просто проконсультируйтесь со специалистом.

5. Оцените свои желания и намерения на их значимость