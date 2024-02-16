5 способов удешевления перелетов: совет тревел-блогера

Обычно в путешествии половину его стоимости «съедает» перелет. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» тревел-блогер и владелец турагентства Тариел Гажиенко рассказал, как сэкономить на покупке авиабилетов.

1.Не привязываться к четкой дате

«Даже если отпуск у вас назначен на определенные даты, всегда можно «подвинуть» вылет или прилет на день-другой. А стоимость из-за этого может снизиться, порой, чуть ли не вдвое. Для этого на сайтах при подборке билетов отметьте пункт «гибкие даты»: вам покажут вилку цен на несколько дней», — пояснил эксперт.

2. Выбирайте рейсы с пересадками

Многие предпочитают летать только прямыми рейсами. Однако, как только вы начинаете рассматривать возможность пересадки, вариантов перелетов появляется намного больше. Особенно это касается дальних направлений типа Таиланда или Вьетнама.

«На самом деле, перелеты со стыковочными рейсами, если подобрать их правильно, довольно удобны. Если перелет длинный, вы можете передохнуть между двумя рейсами, «размять ноги» прогулкой по аэропорту. Некоторые авиакомпании и вовсе обеспечивают бесплатным отелем и трансфером, если пересадка занимает длительное время с захватом ночных часов», — высказался тревел-блогер.

3.Подпишись на уведомления об изменениях стоимости билетов

Если у вас достаточно времени до вылета, можно не покупать сразу билеты. Оформите на сайтах подписку, чтобы вам на почту присылали уведомления об изменениях стоимости билетов. Иногда в течение дня цена на один и тот же рейс меняется раз по пять. И вполне можно «поймать» самую оптимальную стоимость.

4.Зарегистрируйтесь в программе лояльности

У каждой авиакомпании есть свои бонусы для пассажиров с их картой лояльности. Вы можете либо оплатить часть милями, либо попросить скидку, если, к примеру, летите в отпуск на свой день рождения. Даже если вы больше не полетите этой авиакомпанией, то сможете потратить мили у ее партнеров — это могут быть и магазины, и рестораны.

5.Сравнивайте цены на авиабилеты со стоимость пакетного тура

«Вам может показаться это парадоксальным, однако стоимость пакетного тура вместе с перелетом-проживанием-питанием-трансфером может быть ниже, чем просто билеты на самолет. Даже если отель этот самый бюджетный, вас никто не заставляет в нем жить, вы можете просто воспользоваться перелетом и трансфером», — резюмировал эксперт.