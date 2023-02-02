5 ошибок при выборе продуктов: каким надписям на этикетках точно не стоит доверять

Когда речь заходит о похудении, многие люди начинают тщательнее изучать содержимое продуктов. Проблема в том, что производители, зная это, пишут на упаковке именно то, что хочет увидеть покупатель. Нутрициолог, эксперт FPA Алена Денисова рассказала passion.ru, каким надписям на этикетке точно не стоит верить, если вы не хотите набрать вес, пытаясь его сбросить.

Без сахара Это одна из самых известных уловок производителей. Как это выглядит: на продукте написано «без добавления сахара», но хитрость заключается в том, что сахар просто прячут за другими названиями . Например, могут быть добавлены мед, сахароза, фруктоза, декстроза и различные виды сиропов. Более полезным от такой замены продукт не станет, но переплатить за подобный десерт все-таки придется.

Низкокалорийный

Такую надпись часто можно встретить на молочных продуктах, десертах или соусах. Разница в понимании «калорийного» и «низкокалорийного» у каждого своя, но, как правило, она мала. Не может торт обладать энергетической ценностью кефира или овощного салата. Если решите купить такой диетический продукт, помните, что меру в его употреблении в любом случае надо будет соблюдать.

Низкое содержание жира

При снижении веса большинство людей направляется в сторону стеллажей с обезжиренными продуктами. Есть нюанс – если количество жиров указано минимальным, это еще не значит, что и калорийность данного продукта будет низкой , так как в него добавляют ингредиенты, влияющие на вкусовые качества. Например, в твороге могут быть углеводы в виде сахара или крахмала, что скажется на калорийности.

Полезный завтрак

Такую надпись любят размещать производители готовых завтраков: кукурузных хлопьев, каш быстрого приготовления. Не стоит им доверять. В хлопьях содержится невероятное количество сахара, соли и других добавок . Обещанные цельные злаки, как правило, присутствуют в малых количествах. Такой завтрак не даст ничего, кроме высокой калорийности и кратковременного чувства сытости. В кашах быстрого приготовления тоже нет пользы , поскольку злаки обрабатывают, из-за чего клетчатки в них почти не остается, уменьшается количество полезных свойств. В результате, человек завтракает почти пустым продуктом с сахаром и ароматизаторами. Лучше всего выбирать хлопья длительной варки и самостоятельно добавлять фрукты, ягоды или орехи.

Без глютена