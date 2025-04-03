47-летняя певица Анна Плетнева рассказала о наличии «тайной комнаты» дома

Певица Анна Плетнева рассказала, что у нее дома есть «тайная комната». Соответствующее признание артистка сделала на открытии ярмарки современного искусства «Арт Россия», которая состоялась в Гостином дворе. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Во-первых, у меня есть дети. Во-Вторых, у меня есть муж. У нас такой домострой. Если говорить серьезно, когда есть чувство самоиронии у человека, все легко получается и любую сложную ситуацию можно превратить в позитив», - размышляла Плетнева в разговоре с журналистами.

Прессу интересовало, покупает ли она наручники. Певица откровенничала и рассказала, что помимо них, есть целая «тайная комната» дома.

«У меня все есть, я могу так сказать… У меня есть тайная комната дома, куда заходят люди и они, конечно, зависают, там можно много чего найти. Мне много чего дарят», - поделилась звезда.