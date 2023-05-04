4 знака зодиака, которым в мае придется разбираться с личной жизнью

В мае нас ждет лунное затмение в Скорпионе, которое, к тому же, совпадет с полнолунием. Это непростой период, и он окажет серьезное влияние на каждый знак зодиака. Кому стоит сместить фокус внимания с работы на личную жизнь, рассказала сайту-изданию «Страсти» Натали Старовойтова – астролог, специализирующийся на соляр и хорар практиках, более 11 лет в астроделе.

Телец

Гороскоп на май 2023 года для Тельца предвещает высокую активность. В течение этого месяца вы будете встречать людей, которые помогут получить много новых впечатлений.

Чтобы достичь успеха, старайтесь не действовать в одиночку, а работать в сплоченной команде. Кроме того, не спешите принимать решения.

В первые две недели в любовных отношениях будет много страсти, но затем они станут более романтичными. Если вы испытываете беспокойство, не допускайте, чтобы оно повлияло на вашу связь с партнером – это может придать ей новые краски. Одиноким стоит обратить внимание на окружающих: возможно, любовь уже близко. Главное – оставаться верным себе.

Кроме того, май 2023 года – это хорошее время для изменения своего имиджа, повышения собственной экспертизы, путешествий и общения.

Скорпион

Для людей со знаком зодиака Скорпион гороскоп предсказывает непростой месяц, но важно не терять мотивацию и развивать актуальные навыки, устанавливая достижимые цели. В сфере личных отношений возможно проявление страсти и появление новых любовных связей. Рекомендуется обратить внимание на коллег – возможно, именно там скрывается искомый вами партнер.

Во второй половине мая могут возникнуть новые знакомства, восстановление старых отношений или появление прошлых партнеров.

Козерог

В мае 2023 года Козерогам потребуется поддержка близких людей, которые всегда выслушают и поймут.

В отношениях с партнером все идет гладко и быстро развивается. Вы чувствуете крепкую связь. Возможны конфликты с более старшими членами семьи, поэтому старайтесь не вступать в конфронтации, чтобы сохранить гармонию в отношениях. В начале месяца могут возникнуть недопонимания и напряженность, но в конце все наладится, если проявить терпение.

Май 2023 года будет самым подходящим временем для творчества, отдыха и восстановления сил. В работе есть ритм, и вы можете определить свои цели и приоритеты. Будьте осторожны с расходами, не позволяйте себе импульсивные покупки.

Рыбы

Гороскоп для Рыб на май 2023 года подчеркивает важность коммуникации, путешествий и новых знаний. Необходимо верить в свои силы и не сомневаться в них. Увеличение объема работы не повлияет на финансовое положение, что способно вызвать недовольство.

В мае есть риск возникновения трудностей с деньгами, но это временное явление. В любовных отношениях все благополучно, однако финансовые проблемы могут вызывать давление. Родные люди окажут поддержку и помогут расслабиться. Если вы одиноки, то стоит сначала разобраться в себе и своих желаниях, а затем начинать поиски партнера.