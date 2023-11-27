4 года и 6 млн: экс-жена топ-менеджера нефтяной компании и жертва домашнего насилия продолжает судиться

Бывшая жена топ-менеджера нефтяной компании Олега Грачева продолжает требовать справедливости даже после поставленной точки в уголовном деле. На протяжении 4,4 лет Светлана Грачева судилась с экс-супругом из-за домашнего насилия, и 18 октября 2023 года она вышла победителем. Однако теперь пострадавшая требует компенсацию в размере 6 миллионов рублей.

В беседе с порталом «Страсти» Светлана отметила, что Савеловский районный суд всячески удерживал уголовное дело и не давал ей получить копию апелляционного постановления в течение месяца. Чтобы решить этот вопрос, она отправилась в Квалификационную коллегию судей по Москве, а также в аппарат президента. После обращения дело спустили в первую инстанцию.

«То, что не спускали месяц уголовное дело в первую инстанцию, нарушает мои конституционные права. То есть судебные издержки, которые были присуждены мне, я бы их уже, возможно, получила, потому что срок установлен по Федеральному закону месяц. А они только месяц удерживали уголовное дело. Мне еще пришлось обратиться в аппарат президента, и там направили мою жалобу в Мосгорсуд, чтобы ее рассмотрели», - рассказала Грачева.

Светлана подчеркнула, то имеет право за волокиту уголовного дела, которое длилось более четырех лет только по одной статье, получить компенсацию. Сумму заявила – 6 миллионов рублей. Отметим, что она стала единственной женщиной в России, которая в своей стране добилась таких серьезные решений по домашнему насилию. А именно, несколько выигранных выборочных кассаций.

Кроме того, Светлана Грачева рассказала, что с ее бывшего мужа взыскали только 70 тысяч рублей, что, по ее словам, является незаконным.

«По судебным издержкам мне присудили практически всю сумму, которую я тратила, а с него (бывшего мужа – прим. «Страсти») взыскали всего 70 тысяч рублей, что является тоже незаконным. Судья в Савеловском суде уменьшила ему выплаты. Как такое вообще возможно? Нефтяник, который зарабатывает бешеные деньги, платит не 100% средств, потраченных мною на адвоката, а всего 70 тысяч рублей. Как высказались уже адвокаты, во-первых, это прецедент. А во-вторых, он что, малоимущим стал? Это говорит о том, что Савеловский суд был очень заинтересован всегда, и вытянула я это дело только благодаря вышестоящим судам», - подчеркнула Светлана Грачева.