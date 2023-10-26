«26 лет я жила чужую жизнь»: родившаяся без руки художница рассказала о пути принятия себя

Художница, телеведущая и модель Юлия Чеснова родилась в маленьком поселке, и ее появление на свет стало настоящим событием, ведь раньше никто и не знал, что ребенок может быть без руки. Девочке даже не поставили диагноз, просто написали в медицинской книжке – отсутствие правой кисти. И 26 лет Юлия скрывала свою инвалидность, стеснялась ее и считала настоящим уродством.

Родители Чесновой не знали, что им делать после рождения особенного ребенка. Мыслей, чтобы оставить малышку, у них не было, но им нужно было понимать, как отныне поступать. Решили просто – девочку воспитают сильной, примером для окружающих, чтобы никто и не думал ее обижать. Благодаря этому в детстве Юлия практически не сталкивалась с издевками сверстников, а если и были какие-то ситуации – у нее сразу же находились защитники.

«Помню, как-то один мальчик сказал, что не будет со мной играть, потому что у меня нет руки. Но, естественно, он сразу получил по голове, так как там в тот момент присутствовали те ребята, которые со мной дружили. Любые негативные разговоры обо мне быстро пресекались. Когда мне было уже лет 14, собралась толпа, человек 20, чтобы защитить меня. Я помню, весь поселок был в шоке. Он потом прощения просил, этот пацан. Я тогда расстроилась, потому что у меня возраст такой еще был, что мне это было неприятно», - поделилась девушка в беседе с порталом «Страсти».

Юлия всегда, несмотря на отсутствие руки, старалась быть на ровне со всеми, участвовала в различных конкурсах, рисовала стенгазеты, вела активную жизнь. Однако все это время она прятала свою инвалидность под косметическим протезом, не принимая себя. Все изменилось только после 26-ти лет, когда подруги заставили ее пойти в шоу «Перезагрузка» на ТНТ.

«Тогда мне как раз подарили протез от «Моторики». Когда я его померила, то совсем не поняла, как он мне поможет. То есть я в принципе боюсь, что все увидят, что у меня нет руки, а как я буду ходить с черным? Это же еще сложнее! – рассказала Чеснова. — Мне подарили съемку в журнале, после которой я осознала, что это реально красиво. Через объектив я увидела, что это не уродливо, и мне это идет. Я увидела в этом изюминку, и как камень с души упал».