«200-300 грамм — это перебор»: чем опасен новый тренд россиянок по поеданию масла ради красоты

В Сети завирусился новый бьюти-тренд. Россиянки массово начали есть сливочное масло, веря, что это подарит им чистую кожу, густые волосы и стройность. Однако в погоне за красотой девушки могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом порталу «Страсти» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

По словам медика, употребление сливочного масла действительно может позитивно сказаться на внешности. Если есть этот продукт, то улучшится желчеотделение, так как он способствует этому процессу.