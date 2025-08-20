«200-300 грамм — это перебор»: чем опасен новый тренд россиянок по поеданию масла ради красоты
© Freepik
В Сети завирусился новый бьюти-тренд. Россиянки массово начали есть сливочное масло, веря, что это подарит им чистую кожу, густые волосы и стройность. Однако в погоне за красотой девушки могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом порталу «Страсти» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.
По словам медика, употребление сливочного масла действительно может позитивно сказаться на внешности. Если есть этот продукт, то улучшится желчеотделение, так как он способствует этому процессу.
На самом деле сегодня многие люди страдают от застоя желчи, и прием желчегонных продуктов, к коим относится и сливочное масло, компенсирует эту проблему, и как следствие это находит отражение на коже. Поэтому в этом есть рациональное зерно. Масло есть надо 30-50 грамм в день. Если проблемы с кожей связаны с дефицитом защитного слоя кожи, а именно жира в гидролипидной мантии, то организм сам будет подсказывать количество сливочного масла необходимого именно вам.
Владимир Неронов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Однако, как отметил Владимир Неронов, нужно знать меру. Масло действительно может быть полезным, но в небольших количествах. Если же его есть пачками, как это делают из-за тренда, это может привести к проблемам.
Чрезмерное употребление сливочного масла может навредить вашему здоровью и привести к самым разным последствиям, таким как избыточный вес, тошнота, рвота, понос и прочие неприятности. Жир - это символ достатка, он необходим. Но крайность всегда плохо, в один момент прошла идея о вреде жира, и все стали есть траву и постную рыбу. Это крайность, - пошли последствия: ухудшение состояния кожи, прыщи, истончение и выпадение волос, и т.п. Поняли жир нужен, ну, и как следствие, опять крайность. 200-300 грамм - это перебор, крайность.
Владимир Неронов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Также врач поделился, что важно учитывать качество продукта. Позитивно на коже скажется только натуральное сливочное масло. А дешевое пальмовое лишь приведет к заболеваниям.