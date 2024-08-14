«2% спроса от силы»: как скандалы повлияли на карьеру Моргенштерна*

Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ) со скандалом уехал из страны. Более того, в 2024 году он объявил о завершении музыкальной карьеры. Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Моргенштерн* был востребованным артистом и получал «приличную сумму» за концерт — 4 млн рублей. По мнению Сергея, теперь рэпер зарабатывает на другом. Об этом продюсер сообщил сайту «Страсти».

«Если он объявил о завершении музыкальной карьеры, это значит, что у него нет концертов, корпоративов, частных вечеринок. Полагаю, он сейчас зарабатывает на другом. Пока даже не понимаю, на чем. Есть ли на него спрос среди заказчиков в России? 1, 2, 3 процента – это от силы. Те, которые с ним никогда не работали, и, может быть, 1% с теми, с кем он уже работал. Если у него и будет частный концерт, то максимум получит 2 млн. До скандала рэпер мог заработать приличную сумму — 4 млн», — сообщил продюсер.

Несмотря на скандал и завершение карьеры, песни рэпера нередко звучат на отечественной эстраде. Многие звезды, оставшиеся в России, исполняют кавер-версии. Дворцов считает, что творчество Моргенштерна* может существовать только в этом направлении.

«Его песни для каверов сейчас подойдут, я думаю, больше ни для чего», — резюмировал продюсер.

*признан иноагентом на территории РФ