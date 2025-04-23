17-летняя дочь Глюкозы призналась, что у нее дома живут два тигровых питона

Дочь певицы Глюкозы приняла участие в новом реалити телеканала «Пятница!» «Выживалити. Наследники». 17-летняя звездная наследница Лидия Чистякова-Ионова пошла по стопам матери и выступает под псевдонимом Рэй.

Девушка выпустила альбом и продолжает записывать треки. Но она нашла время, чтобы проверить себя и пройти испытания на диком острове в Таиланде.

«В первую очередь — хочу просто бесплатно слетать в Таиланд! Получаю наслаждение от путешествий, люблю походы. В основном хожу в конные походы, и даже хотела взять с собой походный рюкзак, но родители сказали — может, возьмешь с собой хотя бы шампуни, что-то умыться. В итоге прилетела с полупустым чемоданом», – поделилась наследница.

Рэй призналась, что у нее бледная кожа, и она не хочет обгореть на солнце. Поэтому девушка взяла с собой легкие рубашки, банки с солнцезащитными кремами и еще кое-что.

«И я до сих пор сплю со своим детским одеялком — оно тоже прилетело со мной. Буду скучать по дому, семье и своим рептилиям. У меня есть два тигровых питона дома, и, кстати, они водятся в Таиланде!» – добавила она.

«Выживалити. Наследники» выйдут в эфир «Пятницы!» уже этим летом.