10 откровенных вопросов о сексе, которые вы стеснялись задать: отвечает сексолог Чалая

30 ноября отмечается Всемирный день секса. Тема интима уже давно перестала быть табу, однако многие все еще стесняются открыто говорить о том, что касается постели. Портал «Страсти» решил позаботиться о своих стеснительных читателях и сам задал самые популярные вопросы о сексе сексологу и семейному психологу Анастасии Чалой.

1) Сколько должен длиться секс?

Секс - важная часть жизни любого человека, и это не только про продолжение рода, но и про получения удовольствия. Секс — это не только сам половой акт, но и прелюдия к нему. Правда, часто многие забывают об этом и быстро проходят эту чувственную стадию, которая повышает степень возбуждения, помогает расслаблению, приводит к большему наслаждению. Сама длительность полового акта в норме считается от 2 до 15 минут, но если секса не было длительное время, то время разрядки может быть меньше.

2) Важен ли размер полового члена?

Да, размер полового члена может иметь значение в индивидуальных случаях, но в целом, на мой взгляд, большее значение имеет знание своего тела, эрогенных зон, умение расслабиться и отдаться процессу и получать удовольствие. Ответственность за оргазмы лежит на самой женщине, если она не знает, какие у нее эрогенные зоны, не знает, от чего она возбуждается, то как партнер может об этом узнать?

3) Нормально ли не испытывать оргазм?

Нет, не нормально, если не происходит разрядка, то человек ощущает чувство незавершенности и может испытывать обиду, досаду, разочарование. При этом оргазм не каждый раз может быть ярким, как фейерверк, иногда он бывает легким и не сильно заметным, но приносит расслабление и чувство удовлетворения. И если оргазм отсутствует полностью, то лучше обратиться с этой проблемой к психологу-сексологу.

4) Вредна ли мастурбация?

Если мастурбация вызвана сексуальным желанием и не препятствует половому акту, то это норма. Благодаря мастурбации человек исследует свое тело, свои эрогенные зоны, получает опыт своих телесных реакций. Мастурбация важна для развития сексуальности и благодаря взаимной мастурбации можно разнообразить партнерский секс. Но если мастурбация используется для снятия психологического напряжения, вызывает зависимость или ее нельзя привнести в партнерский секс – то это уже вредно и стоит с этим разбираться.

5) Существует ли точка G у женщины?

Точка G, конечно, существует, в первую очередь в голове женщины. Влагалище женщины слабо иннервировано, там очень мало нервных окончаний, что приводит к низкой чувствительности – ведь женщины рожают и для этого природа все предусмотрела. Но на передней стенке влагалища есть зона, которая наиболее чувствительна именно ее и называют точкой G. Непосредственно за оргазмы у женщины отвечает клитор. Женское тело таит в себе много секретов, исследуйте их.

6) Как вернуть прежнюю страсть в отношения со стажем?

Самый простой и верный способ вернуть страсть в отношения – это вернуть романтику, вспомните, что вас зажигало в начале отношений? Вы ходили на свидания, секс был не сильно доступен, приходилось искать время и место, вы флиртовали и заигрывали друг с другом, были на расстоянии и успевали соскучиться. Попробуйте привнести романтику и новизну в ваши отношения.

7) Существуют ли пики сексуальности?

Сексуальность человека меняется на протяжении всей жизни. Например, в подростковом возрасте или в период влюбленности, когда играют гормоны, пик сексуальности наиболее высок. Но с возрастом человек начинает получать больше удовольствия от секса, понимание своих потребностей, секс становиться более чувственным и приносит людям больше удовлетворенности от сексуальной жизни.

8) Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом?

Сексом нужно заниматься в зависимости от половой конституции человека. Она заложена природой и людям со слабой половой конституцией нормально заниматься сексом 1 раз в неделю, со средней 2-3, с сильной почти каждый день. Нет одной нормы для всех. И в паре важно находить взаимопонимание в этом вопросе, одних устраивает 1 раз в неделю и все счастливы, а для других 2-3 раза в неделю. Если у партнеров разные потребности в сексе, важно об этом говорить и решать этот вопрос, чтобы это приносило удовольствие обоим.

9) Нормально ли иметь сексуальные фантазии?

Сексуальные фантазии — это норма для человека. Часто за фантазиями стоят потаенные желания и потребности человека. Фантазировать о разнообразии секса — это норма. Интересно своими фантазиями делиться с партнером, и по обоюдному согласию некоторые из них можно привносить в жизнь. Фантазии заряжают и возбуждают, ведь где мысли – там и секс.

10) Как увеличить длительность полового акта?

Когда человек понимает свою точку невозврата и предчувствует наступление оргазма в этот момент, можно поменять позу, замедлиться (снизить интенсивность фрикций), можно обратить внимание на свое дыхание и сделать его на время более осознанным и глубоким. Эти простые методы помогут увеличить длительность полового акта.