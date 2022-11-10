Зажигательные танцы Дэниэла Крейга попали на видео
Дэниел Крейг — новый посол бренда Belvedere Vodka
Голливудский актер, по совместительству Коммандер королевского военно-морского флота Великобритании Дэниел Крейг, выступил в непривычном для себя амплуа.
До недавнего времени, "последний" Джеймс Бонд не позволял себе сниматься в рекламе продуктов (не считая коротких имиджевых роликов для часового завода Omega).
Однако на днях пятидесятичетырехлетний актер засветился в видео, где исполнил танец, который, к слову, не обошелся без эротических движений, эксплуатирующих образа брутального супергероя.
В конце ролика актер, не переставая танцевать, наливает себе стакан водки.
Только в этот момент сбитому с толку зрителю становится понятно, что Джеймс Бонд очень даже жив, и в свойственной ему манере то и дело не забывает пропустить стаканчик.
Passion.ru вместе с Дэниелом и режиссером Тайка Вайтити просят не соблазняться красивыми картинками и употреблять крепкие алкогольные напитки ответственно.
Видео доступно по ссылке: https://t.me/tetyamotya/1879